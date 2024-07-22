خبير عسكري يأتي برواية مختلفة تماما ويكشف عن طرف ورط الحوثي لتبني الهجوم على تل أبيب! ماذا قالت المرشحة المحتملة لرئاسة أميركا وبماذا توعدت ترامب؟ شركة هواوي تزف خبر سار وتكشف عن أبرز مواصفات حاسب المحمول الجديد إسرائيل تستنفر استعدادا لكل السيناريوهات.. ومسؤول يتحدث عن صراع طويل الأمد مع الحوثيين بنك الأهداف التي توقع الإعلام العبري أن يستهدفها الحوثيون ردا على هجوم الحديدة.. ما هي وهل تكفي ترسانتهم؟ ومن الطرف الثالث المحتمل في هذه المواجهة؟ الريال اليمني يواصل الإنهيار بشكل مُخيف أمام العملات الأجنبية وزير الدفاع الإسرائيلي يصدر قرارات خطيرة تنذر بحرب قادمة السعودية تعلن تنفيذ حكم الإعدام بحق وافد سوري.. تفاصيل الضالع.. اللواء الرابع - احتياط يدشن المرحلة الثانية من العام التدريبي والقتالي والاعداد المعنوي 2024م الصومال توافق على اتفاقية دفاع مع مصر
قال الباحث والخبير العسكري الدكتور علي الذهب أن جماعة الحوثي لا تكترث للثمن الذي يدفعه اليمن، متسائلا عن نجاح حزب الله اللبناني بتوريط الحوثيين بتبني الهجوم على إسرائيل بطائرة مسيرة، وفق تعبيره.
وقال الذهب في تدوينة له على منصة "اكس" : "هل ورط حزب الله، المتمردين الحوثيين، بدفعهم للاعتراف بالهجوم على تل أبيب؟".
وأضاف: "لا أعبأ لما يثار بأن الهجوم مصدره الحوثيون، فلا زلت مقتنعا أنهم أدعياء، ولا يكترثون للثمن الذي يدفعه اليمن من منجزاته الاستراتيجية".
وتابع "نعلم أن الحوثيين لا يطلقون مقذوفات فردية، ثم أين الصواريخ فرط صوتية؟!".
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري أن طائرات سلاح الجو أغارت على ميناء الحديدة في اليمن "ردا على هجمات الحوثيين على مدار الأشهر التسعة الأخيرة"، بما في ذلك الهجوم الاخير على تل ابيب والذي تبناه الحوثيون رسميا.
في حين قال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع إن جماعته"سترد على هذا العدوان السافر ... ولن تتردد في ضرب الأهداف الحيوية للعدو الإسرائيلي .. وفي اعتبار منطقة يافا المحتلة منطقة غير آمنة.