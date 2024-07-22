خبير عسكري يأتي برواية مختلفة تماما ويكشف عن طرف ورط الحوثي لتبني الهجوم على تل أبيب!

الإثنين 22 يوليو-تموز 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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قال الباحث والخبير العسكري الدكتور علي الذهب أن جماعة الحوثي لا تكترث للثمن الذي يدفعه اليمن، متسائلا عن نجاح حزب الله اللبناني بتوريط الحوثيين بتبني الهجوم على إسرائيل بطائرة مسيرة، وفق تعبيره.

وقال الذهب في تدوينة له على منصة "اكس" : "هل ورط حزب الله، المتمردين الحوثيين، بدفعهم للاعتراف بالهجوم على تل أبيب؟".

وأضاف: "لا أعبأ لما يثار بأن الهجوم مصدره الحوثيون، فلا زلت مقتنعا أنهم أدعياء، ولا يكترثون للثمن الذي يدفعه اليمن من منجزاته الاستراتيجية".

وتابع "نعلم أن الحوثيين لا يطلقون مقذوفات فردية، ثم أين الصواريخ فرط صوتية؟!".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري أن طائرات سلاح الجو أغارت على ميناء الحديدة في اليمن "ردا على هجمات الحوثيين على مدار الأشهر التسعة الأخيرة"، بما في ذلك الهجوم الاخير على تل ابيب والذي تبناه الحوثيون رسميا.

في حين قال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع إن جماعته"سترد على هذا العدوان السافر ... ولن تتردد في ضرب الأهداف الحيوية للعدو الإسرائيلي .. وفي اعتبار منطقة يافا المحتلة منطقة غير آمنة.