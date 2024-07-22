شركة هواوي تزف خبر سار وتكشف عن أبرز مواصفات حاسب المحمول الجديد

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بدأت هواوي بطرح حاسب "MateBook" الجديد الذي صنف من بين أفضل الحواسب المحمولة التي ظهرت هذا العام.
أبرز مواصفات حاسب هواوي المحمول الجديد youtube/Tech Spurt ويأتي Huawei MateBook 14-2024 بهيكل معدني متين، أبعاده (313/227/18.5) ملم، وزنه 1.3 كغ تقريبا.
وجهّز بشاشة OLED، مقاس 14.2 بوصة، دقة عرضها (2880/1920) بكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها 450 شمعة/م تقريبا. يعمل الجهاز بمعالجات IntelCore Ultra 5 125H بتردد 4.5 غيغا هيرتز، ومعالجات Intel Core Ultra 7 155H، وذواكر وصول عشوائي من نوع LPDDR5X-6400 بسعة 16 غيغابايت، ذواكر SSD داخلية بسعة 512 غيغابايت و1 تيرابايت.
وجهّزته هواوي بمنفذي USB Type-A 3.2 Gen1، ومنفذ USB Type-C، ومنفذ HDMI 2.0، ومكبرات صوت عالية الأداء، ومايكروفونات وكاميرا لمكالمات الفيديو، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وتقنيات "بلوتوث 5.2" للاقتران بالأجهزة الإلكترونية الأخرى، وزودته بنظام "ويندوز 11"، وبطارية تكفيه ليعمل 8 ساعات تقريبا بالشحنة الكاملة. يطرح هذا الحاسب باللونين الفضي والأخضر، وتتراوح أسعار نسخه ما بين 800 و1100 دولار تقريبا