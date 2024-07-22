الريال اليمني يواصل الإنهيار بشكل مُخيف أمام العملات الأجنبية

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واصل الريال اليمني انهيارًا مُخيفًا أمام العملات الأجنبية في عدن اليوم الإثنين الموافق 22/72024 وفيما لا ،يزال يحافظ على استقراره في صنعاء.
وجاءت الأسعار على النحو التالي:
أسعار الصرف في عدن:
-الدولار الأمريكي: الشراء: 1997 البيع: 1921
-الريال السعودي: الشراء:496 البيع:503
أسعار الصرف في صنعاء:
-الدولار الأمريكي: الشراء: 535 البيع: 540
-الريال السعودي: الشراء: 141 البيع: 140