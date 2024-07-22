السعودية تعلن تنفيذ حكم الإعدام بحق وافد سوري.. تفاصيل الضالع.. اللواء الرابع - احتياط يدشن المرحلة الثانية من العام التدريبي والقتالي والاعداد المعنوي 2024م الصومال توافق على اتفاقية دفاع مع مصر بعد معارك طاحنة روسيا تعلن السيطرة على بلدتين في شرق أوكرانيا بعد انسحاب بايدن ودعمه لهاريس… الديمقراطيون يجمعون أكبر تبرعات في 2024 نص الإعلان التاريخي لتنحي بايدن من السباق الرئاسي مجلس التعاون الخليجي يعلق على الضربات الإسرائيلية على الحديدة تعرف على مواصفات مقاتلات إف 35 التي قادت العدوان الصهيوني على اليمن مصادر عسكرية صهيونية تقول بأن جيش الاحتلال تدرب منذ شهور في إحدى الدول على ضرب بنك أهداف باليمن بايدن يعلن انسحابه من الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، تنفيذ حكم الإعدام "القتل تعزيرا" بحق وافد يحمل الجنسية السورية في منطقة الجوف، بتهمة تهريب الأقراص المخدرة إلى المملكة.
وقالت الوزارة في بيان، السبت، "أقدم عزت أحمد السعدي، سوري الجنسية، على تهريب أقراص الامفيتامين المخدر إلى المملكة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض عليه، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب إليه، وبإحالته إلى المحكمة".
وأضافت: صدر بحقه صك يتضمن ثبوت إدانته بذلك والحكم بقتله تعزيرا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه".
وأوضحت أنه "تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني، عزت أحمد السعدي، يوم السبت 14 / 1 / 1446 هـ الموافق 20 / 7 / 2024م في منطقة الجوف".
وأشار البيان، إلى أن "وزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة المملكة على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم".
وشدد على أن الداخلية السعودية "تحذر في الوقت ذاته كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره