السعودية تعلن تنفيذ حكم الإعدام بحق وافد سوري.. تفاصيل الضالع.. اللواء الرابع - احتياط يدشن المرحلة الثانية من العام التدريبي والقتالي والاعداد المعنوي 2024م الصومال توافق على اتفاقية دفاع مع مصر بعد معارك طاحنة روسيا تعلن السيطرة على بلدتين في شرق أوكرانيا بعد انسحاب بايدن ودعمه لهاريس… الديمقراطيون يجمعون أكبر تبرعات في 2024 نص الإعلان التاريخي لتنحي بايدن من السباق الرئاسي مجلس التعاون الخليجي يعلق على الضربات الإسرائيلية على الحديدة تعرف على مواصفات مقاتلات إف 35 التي قادت العدوان الصهيوني على اليمن مصادر عسكرية صهيونية تقول بأن جيش الاحتلال تدرب منذ شهور في إحدى الدول على ضرب بنك أهداف باليمن بايدن يعلن انسحابه من الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024
دشن اللواء الرابع احتياط في جبهة مريس بمحافظة الضالع المرحلة الثانية من العام التدريبي والقتالي والاعداد المعنوي 2024 بمهرجان وعرض عسكري .
وفي كلمة له اكد قائد اللواء الرابع احتياط العميد فضل عبدالرب ان تدشين المرحلة الثانية من العام التدريبي 2024 ياتي وفقا لتوجيهات وتوجهات وزارة الدفاع وهيئة الاركان العامة .
وبين ان ذلك ياتي استمرار لعملية البناء والتدريب والتأهيل بالتوازي مع استمرار المعارك مع مليشيا الانقلاب الحوثية .
واشاد العميد فضل عبدالرب في كلمته بثبات وانضباط منتسبو اللواء ومستوى المهارات العالية والكفاءة التي وصلو اليها .
وفي التدشين قدمت وحدات رمزية من اللواء عرضا عسكريا كما شهد التدشين استعراض للاسلحة والعيارات واستمع العميد فضل عبدالرب شرحا مفصلا لخواصها الفنية والتكتيكية واطلع على جهوزيتها الكاملة .