الضالع.. اللواء الرابع - احتياط يدشن المرحلة الثانية من العام التدريبي والقتالي والاعداد المعنوي 2024م

الإثنين 22 يوليو-تموز 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_خاص

عدد القراءات 189

دشن اللواء الرابع احتياط في جبهة مريس بمحافظة الضالع المرحلة الثانية من العام التدريبي والقتالي والاعداد المعنوي 2024 بمهرجان وعرض عسكري .

وفي كلمة له اكد قائد اللواء الرابع احتياط العميد فضل عبدالرب ان تدشين المرحلة الثانية من العام التدريبي 2024 ياتي وفقا لتوجيهات وتوجهات وزارة الدفاع وهيئة الاركان العامة .

وبين ان ذلك ياتي استمرار لعملية البناء والتدريب والتأهيل بالتوازي مع استمرار المعارك مع مليشيا الانقلاب الحوثية .

واشاد العميد فضل عبدالرب في كلمته بثبات وانضباط منتسبو اللواء ومستوى المهارات العالية والكفاءة التي وصلو اليها .

وفي التدشين قدمت وحدات رمزية من اللواء عرضا عسكريا كما شهد التدشين استعراض للاسلحة والعيارات واستمع العميد فضل عبدالرب شرحا مفصلا لخواصها الفنية والتكتيكية واطلع على جهوزيتها الكاملة .