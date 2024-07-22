بعد معارك طاحنة روسيا تعلن السيطرة على بلدتين في شرق أوكرانيا

الإثنين 22 يوليو-تموز 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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أعلن الجيش الروسي (الأحد) السيطرة على بلدتين صغيرتين في شرق أوكرانيا، في إطار مواصلته قضم الأراضي في بعض قطاعات الجبهة رغم الخسائر الكبيرة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في إحاطتها اليومية إن «وحدات مجموعة الغرب حررت بلدتَي روزوفكا (إندرييفكا بالأوكرانية)، وبيستشانوي نيجني (بيشتاني بالأوكرانية)».

وتقع البلدتان اللتان يقطنهما عدد محدود من السكان منذ ما قبل الهجوم الروسي في فبراير (شباط) 2022، على التوالي في منطقتي لوغانسك وخاركيف، وتبعدان عن بعضهما بعضاً نحو 15 كيلومتراً، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ومنذ الخريف الماضي يواجه الجيش الأوكراني، الذي يفتقر إلى العديد والعتاد، هجمات روسية على طول خط الجبهة الممتد نحو ألف كيلومتر.

وسيطرت القوات الروسية في الشرق على عدد من البلدات في الأسابيع الأخيرة. وتُركز راهناً في منطقة دونيتسك على بلوغ مدينتي نيويورك وتوريتسك