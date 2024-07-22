​ بعد انسحاب بايدن ودعمه لهاريس… الديمقراطيون يجمعون أكبر تبرعات في 2024

الإثنين 22 يوليو-تموز 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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أعلنت مجموعة «أكت بلو» المسؤولة عن جمع التبرّعات لحملة الانتخابات الرئاسية للحزب الديمقراطي أنّها سجّلت، مساء الأحد، بعد سحب الرئيس جو بايدن ترشّحه ودعمه نائبته كامالا هاريس للحلول محلّه، أكبر عملية جمع تبرّعات ليوم واحد في 2024.

وقالت المجموعة، في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، إنّه «حتى الساعة 21:00 (01:00 بتوقيت غرينتش)، جمع المؤيّدون على مستوى القاعدة 46.7 مليون دولار (42.8 مليون يورو) عبر آكت بلو» بعد إطلاق ترشيح نائبة الرئيس كامالا هاريس.

وهذه المجموعة تسهّل جمع التبرعات عبر الإنترنت للمرشحين الديمقراطيين. وأضاف بيان المجموعة أنّ، يوم الأحد، أصبح أكبر يوم لجمع التبرعات في دورة 2024