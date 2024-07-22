نص الإعلان التاريخي لتنحي بايدن من السباق الرئاسي

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انسحب الرئيس الأميركي جو بايدن من سباق انتخابات 2024 الرئاسية بعد مناظرة وصفت بـ"الكارثية" وأثارت الشكوك حول مدى لياقته لخوض أربع سنوات أخرى في المنصب.
وفيما يلي نص الإعلان التاريخي لانسحاب بايدن من معترك الانتخابات الأميركية:
زملائي الأمريكيين،
على مدار الثلاث سنوات والنصف الماضية، أحرزنا تقدمًا كبيرًا كأمة.
اليوم، تمتلك أميركا أقوى اقتصاد في العالم. لقد قمنا باستثمارات تاريخية في إعادة بناء أمتنا، في خفض تكاليف الأدوية الموصوفة لكبار السن، وفي توسيع الرعاية الصحية الميسورة لعدد قياسي من الأمريكيين.
قدمنا الرعاية الحرجة لمليون من المحاربين القدامى الذين تعرضوا لمواد سامة. مررنا أول قانون لسلامة الأسلحة النارية منذ 30 عامًا.
قمنا بتعيين أول امرأة أميركية من أصول أفريقية في المحكمة العليا. ومررنا التشريع الأكثر أهمية للمناخ في تاريخ العالم. لم تكن أمريكا في وضع أفضل للقيادة مما نحن عليه اليوم.
أعلم أن أيا من هذا لم يكن ممكنا دونكم، الشعب الأميركي. معًا، تغلبنا على جائحة تحدث مرة في القرن والأزمة الاقتصادية الأسوأ منذ الكساد العظيم. حمينا وحافظنا على ديمقراطيتنا. وأعدنا إحياء وتعزيز تحالفاتنا حول العالم.
كان أعظم شرف في حياتي أن أخدمكم كرئيس لكم. وبينما كانت نيتي السعي لإعادة الانتخاب، أعتقد أن ذلك هو في أفضل مصلحة لحزبي وللبلد أن أتراجع وأركز فقط على أداء واجباتي كرئيس لبقية فترة ولايتي.
سأتحدث إلى الأمة في وقت لاحق من هذا الأسبوع بمزيد من التفاصيل حول قراري.
أما الآن، اسمحوا لي أن أعبر عن عميق امتناني لجميع الذين عملوا بجد لرؤيتي أعيد انتخابي.
أود أن أشكر نائبة الرئيس كامالا هاريس على كونها شريكا استثنائيا في كل هذا العمل. ودعوني أعبر عن تقديري العميق للشعب الأميركي على الإيمان والثقة التي وضعتموها في.
أعتقد اليوم كما كنت دائمًا: أنه لا يوجد شيء لا تستطيع أمريكا فعله - عندما نفعل ذلك معًا. علينا فقط أن نتذكر أننا الولايات المتحدة الأميركية.