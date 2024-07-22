مجلس التعاون الخليجي يعلق على الضربات الإسرائيلية على الحديدة

الإثنين 22 يوليو-تموز 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - متابعات

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أبدى مجلس التعاون الخليجي قلقله من هجمات الكيان الصهيوني على محافظة الحديدة، محذرًا من تضاعف حدة التوتر الحالي في المنطقة.

وقال الأمين العام للمجلس جاسم البديوي، إن هذه الهجمات تضر بالجهود المستمرة لإنهاء الحرب على غزة والتوصل إلى حل سياسي في اليمن، مؤكداً أن استمرار العمليات العسكرية في المنطقة يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ويؤدي إلى تفاقم حدة الأوضاع الإنسانية في المنطقة.

وأكد استمرار جهود دول مجلس التعاون لإنهاء الحرب في غزة، ودعم جهود السلام في اليمن.