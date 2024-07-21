بايدن يعلن انسحابه من الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024

الأحد 21 يوليو-تموز 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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في تطور مفاجئ للساحة السياسية الأمريكية، أعلن الرئيس جو بايدن، اليوم الأحد، انسحابه من الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وجاء هذا القرار بعد ضغوط متزايدة من قيادات بارزة في الحزب الديمقراطي الذين يشعرون بقلق متزايد بشأن فرص الحزب في الفوز في الانتخابات المقبلة.

ورغم تأكيدات حملته الانتخابية على استمراره في السباق، إلا أن بايدن، قرر في النهاية التراجع بعد مشاورات مع عائلته ومستشاريه المقربين.

تأتي هذة الخطوة في وقت حرج حيث يتعين على الحزب الديمقراطي اختيار مرشح بديل لمواجهة دونالد ترامب، الذي يُعتبر أبرز مرشحي الحزب الجمهوري.

ومن المتوقع أن تثير هذه التطورات تغييرات كبيرة في المشهد السياسي الأمريكي مع استعداد الديمقراطيين لعقد مؤتمرهم الوطني في أغسطس لاختيار مرشح جديد.