مصادر عسكرية صهيونية تقول بأن جيش الاحتلال تدرب منذ شهور في إحدى الدول على ضرب بنك أهداف باليمن بايدن يعلن انسحابه من الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 عقب ضربات الحديدة الاستعراضية.. صحفي يمني يحرج واشنطن وتل أبيب وذيل طهران في اليمن بهذا التصريح زعيم المليشيات يحتفي علناً بالعدوان الإسرائيلي على الحديدة الاستخبارات الأميركية تحذر من تورط روسيا في دعم الحوثيين وصحيفة أمريكية تكشف عن تحرك لإعداد قائمة واسعة من الأهداف الحوثية لضربها أردوغان يكشف عن رغبته بفوز ترامب بالرئاسة الأمريكية لهذه الأسباب؟ تحالف اقتصادي يقوده الوليد بن طلال للاستحواذ على أطول برج في العالم بمدينة جدة 17 وكيلا يعترضون على صرف مرتبات وأجور و نفقات كبار قيادات الدولة بالدولار الأمريكي ويكشفون حقيقة كشوفات الإعاشة عاجل.. تسجيل أدنى قيمة على الإطلاق للعملة اليمنية في مناطق الشرعية ''أسعار الصرف الآن'' بماذا رد الحوثيون على هجوم إسرائيل في الحديدة؟
في تطور مفاجئ للساحة السياسية الأمريكية، أعلن الرئيس جو بايدن، اليوم الأحد، انسحابه من الانتخابات الرئاسية لعام 2024.
وجاء هذا القرار بعد ضغوط متزايدة من قيادات بارزة في الحزب الديمقراطي الذين يشعرون بقلق متزايد بشأن فرص الحزب في الفوز في الانتخابات المقبلة.
ورغم تأكيدات حملته الانتخابية على استمراره في السباق، إلا أن بايدن، قرر في النهاية التراجع بعد مشاورات مع عائلته ومستشاريه المقربين.
تأتي هذة الخطوة في وقت حرج حيث يتعين على الحزب الديمقراطي اختيار مرشح بديل لمواجهة دونالد ترامب، الذي يُعتبر أبرز مرشحي الحزب الجمهوري.
ومن المتوقع أن تثير هذه التطورات تغييرات كبيرة في المشهد السياسي الأمريكي مع استعداد الديمقراطيين لعقد مؤتمرهم الوطني في أغسطس لاختيار مرشح جديد.