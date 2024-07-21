الاستخبارات الأميركية تحذر من تورط روسيا في دعم الحوثيين وصحيفة أمريكية تكشف عن تحرك لإعداد قائمة واسعة من الأهداف الحوثية لضربها

الأحد 21 يوليو-تموز 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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حذرت وكالات الاستخبارات الأمريكية من تورط روسيا في تسليح المتمردين الحوثيين في اليمن بصواريخ مضادة للسفن؛ ردا على دعم إدارة بايدن للهجمات الأوكرانية على الأراضي الروسية بأسلحة أمريكية.

الى ذلك كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، عن رسالة سرية بعثها قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال مايكل "إريك" كوريلا، إلى وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، حذّر فيها من أن العمليات العسكرية الأمريكية الحالية في المنطقة "فشلت" في ردع هجمات الحوثيين على الشحن في البحر الأحمر، موصيا باتباع نهج "أوسع".

‏وأوضحت الصحيفة، في عددها الاخير، أن كوريللا قال في رسالته إن الإدارة بأكملها يجب أن تزيد من جهودها ضد الحوثيين: اقتصاديا ودبلوماسيا وعسكريا.

‏ونقلت الصحيفة عن مسؤول دفاعي قوله: "لقد وجد العديد من الأشخاص أن لهجة المذكرة صادمة بعض الشيء".

فقد قالت المذكرة في الأساس إن "أفراد الخدمة الأمريكية سوف يموتون إذا استمررنا في السير على هذا النحو".

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وأضافت الصحيفة أن البيت الأبيض يعمل على بذل جهد دبلوماسي لمنع موسكو من نقل الأسلحة إلى اليمن من خلال استخدام دولة ثالثة لإقناع الرئيس فلاديمير بوتن بعدم الانضمام إلى إيران في توريد الأسلحة للحوثيين