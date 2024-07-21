تحالف اقتصادي يقوده الوليد بن طلال للاستحواذ على أطول برج في العالم بمدينة جدة

الأحد 21 يوليو-تموز 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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تم الاتفاق بين الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، والأستاذ عايض بن فرحان القحطاني، رئيس مجلس إدارة شركة سمو القابضة، على تأسيس تحالف للاستحواذ على صندوق الإنماء جدة الاقتصادية بقيمة 6.8 مليار ريال.

يضم التحالف في الصندوق الجديد المزمع إنشائه، شركة "سمو القابضة"، واستمرار شركة "المملكة القابضة" بنسبة 40%، وشركة جدة الاقتصادية 4.1% .

يجدر بالذكر أن صندوق الإنماء جدة الاقتصادية، يملك "برج جدة"، الذي سيكون عند اكتمال بنائه الأطول في العالم - بإذن الله- حيث تبلغ مساحة أرض البرج والأراضي المجاورة 1.7 مليون متر مربع.

و يحتضن "برج جدة" المتعدِّد الاستخدامات فندق الفورسيزنز، إضافة إلى مركز للتسوُّق، مكاتب تجارية ووحداتٍ سكنية فارهة. كما تحتوي الأراضي المجاورة للبرج والتي تُعتبر من ضمن اتفاقية الاستحواذ على أبراج ومجمَّعاتٍ سكنيةٍ وتجارية ومناطق للتسوُّق، بالإضافة إلى مناطق للترفيه والسياحة وفنادق عالمية.

ومن المتوقع أن يُشكِّل "برج جدة" نقطة جذبٍ عالمية للعديد من الزوار والمستثمرين؛ مما يُعزِّز الاقتصاد المحلي، ويوفِّر فرص عملٍ جديدة. حيث يُعدُّ البرج إضافةً قيِّمةً إلى مدينة جدة والمملكة بشكل عام؛ مما يساهم في تعزيز مكانة مدينة جدة كمركزٍ اقتصاديٍّ وسياحيٍّ عالمي

المصدر- جريدة الرياض