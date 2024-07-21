عاجل.. تسجيل أدنى قيمة على الإطلاق للعملة اليمنية في مناطق الشرعية ''أسعار الصرف الآن''

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساءاليوم الاحد بتاريخ 21/07/2024 ، حيث سجلت العملة اليمنية ادنى قيمة لها على الإطلاق في مناطق الحكومة الشرعية ليتجاوز الدولار حاجز الـ 1900 ريال يمني، وفق ما رصده محرر مارب برس..
الأسعار في عدن
شراء الدولار 1905
بيع الدولار 1910
شراء السعودي 498
بيع السعودي 500
الأسعار في صنعاء
شراء الدولار 535
بيع الدولار 538
شراء السعودي 140
بيع السعودي 140.40