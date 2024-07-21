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عاجل.. تسجيل أدنى قيمة على الإطلاق للعملة اليمنية في مناطق الشرعية ''أسعار الصرف الآن''

الأحد 21 يوليو-تموز 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساءاليوم الاحد بتاريخ 21/07/2024 ، حيث سجلت العملة اليمنية ادنى قيمة لها على الإطلاق في مناطق الحكومة الشرعية ليتجاوز الدولار حاجز الـ 1900 ريال يمني، وفق ما رصده محرر مارب برس..

الأسعار في عدن

شراء الدولار               1905

بيع الدولار                1910

شراء السعودي             498

بيع السعودي                500

 

الأسعار في صنعاء 

شراء الدولار                535

بيع الدولار                 538

شراء السعودي            140

بيع السعودي               140.40

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