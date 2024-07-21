عاجل.. تسجيل أدنى قيمة على الإطلاق للعملة اليمنية في مناطق الشرعية ''أسعار الصرف الآن''

الأحد 21 يوليو-تموز 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساءاليوم الاحد بتاريخ 21/07/2024 ، حيث سجلت العملة اليمنية ادنى قيمة لها على الإطلاق في مناطق الحكومة الشرعية ليتجاوز الدولار حاجز الـ 1900 ريال يمني، وفق ما رصده محرر مارب برس..

الأسعار في عدن

شراء الدولار 1905

بيع الدولار 1910

شراء السعودي 498

بيع السعودي 500

الأسعار في صنعاء

شراء الدولار 535

بيع الدولار 538

شراء السعودي 140

بيع السعودي 140.40