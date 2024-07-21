بماذا رد الحوثيون على هجوم إسرائيل في الحديدة؟

الأحد 21 يوليو-تموز 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع ان الرد على العدوان الإسرائيلي على اليمن قادم لا محالة وسيكون كبيراً وعظيماً، وأن العمليات البحرية مستمرة ضد السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة.

و في أول رد بعد قصف الحديدة، توعد الحوثيون إسرائيل بمعركة طويلة وضرب أهداف حيوية فيها.

بدوره قال ناطق الحوثيين محمد عبدالسلام عقب الغارات ''أن هذا عدوان إسرائيلي غاشم على اليمن باستهداف منشآت مدنية وخزانات النفط، ومحطة الكهرباء في الحديدة بهدف مضاعفة معاناة الناس، والضغط على اليمن للتوقف عن مساندة غزة.

وتابع بالقول: ''وهو حلم لن يتحقق له بإذن الله وما نؤكد عليه أن هذا العدوان الغاشم لن يزيد الشعب اليمني وقواته المسلحة الباسلة إلا إصرارا وثباتا واستمرارا وبشكل تصاعدي في مساندة غزة"، وفق تعبيره.

اما عضو المكتب السياسي للحوثيين محمد البخيتي، فكتب عبر منصة "إكس" أن إسرائيل "ستدفع ثمن" ضرباتها في اليمن، وفق ما رصده محرر مأرب برس.