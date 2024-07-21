تطمينات رسمية للمواطنين بشأن توفر الوقود والغاز بعد غارات الإحتلال على ميناء الحديدة

الأحد 21 يوليو-تموز 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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اعلنت شركة النفط اليمنية في صنعاء أن الوضع التمويني سواء بمحافظة الحديدة أو باقي المحافظات اليمنية الخاضعة للحوثيين مستقر تماماً ولا يوجد أي مبرر للضغط على محطات الوقود وأن قامت بإتخاذ الاجراءات والاحتياطات لأي طارئ.

ودعت شركة النفط في بيان- اطلع عليه محرر مأرب برس- المواطنين للتعاون في حال مخالفة أي محطة للقوانين النافذة والمتبعة كإغلاق المحطة لخلق ازمة أو رفع التكلفة الرسمية أو الإمتناع عن تعبئة الوقود للمواطنين من خلال التواصل عبر الأرقام المجانية للشركة: 8001700.

من جانبها دعت الشركة اليمنية للغاز المواطنين إلى عدم الهلع على المحطات الغاز وافتعال أزمة ليس لها أي مبرر

وقالت انها مستمرة في تمويل وتشغيل المحطات على مدار الساعة، ولديها كميات كبيرة من الغاز تكفي لتلبية احتياجات جميع القطاعات.

وشهدت العاصمة صنعاء ومدن يمنية أخرى مساء امس السبت حالة من الفزع من تبعات الهجمات الاسرائيلية علي الحديدة، بَدَتْ أولى ملامحها في توافد المواطنين على محطات التزود بالوقود عقب الإعلان عن الهجوم، كإجراء استباقي خشية حدوث أزمة متوقعة في الوقود والمشتقات النفطية، على نحوٍ يلخص حالة المعاناة والقلق التي يعيشها اليمنيون في ظل التطورات الأمنية وحالة التصعيد التي يقف اليمن على حافَّتها.