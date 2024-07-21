القلق الأممي.. ماذا قال غوتيريش عن الغارات الإسرائيلية على محافظة الحديدة؟

الأحد 21 يوليو-تموز 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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ادان الأمين العام للأمم المتحدة؛ أنطونيو غوتيريش، الغارات الإسرائيلية التي استهدفت ميناء الحديدة في المحافظة الساحلية الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، غربي اليمن.

وبحسب الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، فقد أبدى غوتيريش في بيان صادر عن مكتب المتحدث باسمه: "قلقه البالغ إزاء التقارير التي أفادت بوقوع غارات جوية، داخل وحول ميناء الحديدة في اليمن"، والتي أعلنت إسرائيل مسؤوليتها عنها، ردا على هجمات الحوثيين السابقة عليها.

وأضاف البيان أن التقارير الأولية تشير إلى أن الهجوم خلف عددا من القتلى وأكثر من 80 جريحا، فضلا عن وقوع أضرار جسيمة في البنية التحتية المدنية.

وعبر الأمين العام للأمم المتحدة عن خشيته من خطر حدوث مزيد من التصعيد العسكري في المنطقة، لذا "أحث الجميع على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس".

ودعا غوتيريش جميع الأطراف المعنية إلى تجنب الهجمات التي يمكن أن تؤذي المدنيين وتلحق الضرر بالبنية التحتية المدنية.