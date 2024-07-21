بيان سعودي عاجل والمالكي يحسم الجدل بشأن حقيقة السماح باختراق أجواء المملكة لضرب اليمن

الأحد 21 يوليو-تموز 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية العميد تركي المالكي ان يكون للمملكة أي علاقة أو مشاركة باستهداف الحديدة.

وقال المالكي في تدوينة نشرتها وزارة الدفاع السعودية على حسابها في منصة إكس فجر الاحد إن المملكة لن تسمح باختراق أجوائها من أي جهة كانت.

وقبل قليل، قالت الخارجية السعودية في بيان -اطلع عليه محرر مأرب برس - انها تتابع بقلق تطورات الأوضاع في اليمن.

وقالت ان التصعيد العسكري في اليمن يضر الجهود المستمرة لإنهاء الحرب في غزة.

ودعت كافة الأطراف إلى ضبط النفس والنأي بالمنطقة وشعوبها عن مخاطر الحرب.

واشار الى ان جهود المملكة مستمرة لإنهاء الحرب في غزة ودعم السلام في اليمن.