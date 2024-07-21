أخطر ثلاثة تصريحات لقادة إسرائيل بعد العدوان على الحديدة.. فماذا قالوا؟

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توعد رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو بعد الغارات الإسرائيلية على ميناء الحديدة في اليمن امس السبت قائلا:''كل من يهاجم إسرائيل سيدفع ثمنا باهظا جدا''.
من جانبه وزير دفاع الاحتلال غالانت قال بعد الغارات الإسرائيلية على ميناء الحديدة: النيران التي اندلعت في اليمن شاهدها الشرق الأوسط بأكمله وسنعاود القصف إذا تجرأ الحوثيون على شن هجمات ضد إسرائيل.
واضاف: الحوثيون هاجمونا أكثر من 200 مرة والمرة الأخيرة أدى هجومهم إلى مقتل مواطن إسرائيلي.
اما رئيس الكنيست في اسرائيل فنشر صورة على منصة "إكس" لحرائق الحديدة جرّاء الهجوم الإسرائيلي معلقًا عليها باللغة العربية "هذه رسالة لكل الشرق الأوسط"،بحسب ما رصده محرر مأرب برس مساء السبت.