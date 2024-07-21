وجهّت دعوة للمليشيات.. الحكومة الشرعية تعلن موقفها من العدوان الإسرائيلي على اليمن

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أدانت الحكومة اليمنية اليوم السبت بأشد العبارات عدوان الكيان الصهيوني، وانتهاكه لسيادة الأراضي اليمنية، مجددا موقف اليمن الثابت والداعم للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وحملت الحكومة الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات جراء غاراته الجوية بما في ذلك تعميق الازمة الانسانية التي فاقمتها المليشيات الحوثية بهجماتها الارهابية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، فضلا عن تقوية موقف هذه المليشيات، وسرديتاها الدعائية المضللة.
ونقلت وكالة الأنباء سبأ - عن مصدر مسؤول في الحكومة تحذيره للمليشيات الحوثية الارهابية من استمرار رهن مصير اليمن، وابناء شعبه والزج بهم في معاركها العبثية خدمة لمصالح النظام الإيراني ومشروعه التوسعي في المنطقة.
كما حذر المصدر النظام الايراني، والكيان الصهيوني من اي محاولة لتحويل الاراضي اليمنية عبر المليشيات المارقة الى ساحة لحروبهما العبثية، ومشاريعهما التخريبية في المنطقة.
ودعا المصدر المليشيات الحوثية الى الاستماع لصوت العقل، والاستجابة لإرادة الشعب اليمني وتطلعاته، وتغليب مصالحه الوطنية على اي مصالح واجندات اخرى، وعدم استجلاب التدخلات العسكرية الخارجية، والانخراط الجاد في عملية السلام، ووقف كافة أشكال العنف والتصعيد العسكري.
كما دعا المصدر المجتمع الدولي ومجلس الامن الى تحمل مسؤولياتهما من اجل حماية الامن والسلم الدوليين، مؤكدا في هذا السياق ان السبيل الوحيد لتحقيق ذلك هو دعم الحكومة اليمنية لاستكمال بسط نفوذها على كامل ترابها الوطني، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وخصوصا القرار 2216.
وتجدد الحكومة اليمنية موقفها الثابت والداعم للشعب الفلسطيني، وتدعو في هذا الخصوص المجتمع الدولي إلى اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لوقف العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والحياة الكريمة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.