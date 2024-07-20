أمين عام مجلس شباب الثورة : استهداف محافظة الحديدة استهداف للسيادة اليمنية وامتداد لعدوان إسرائيل على أشقائنا في غزة

السبت 20 يوليو-تموز 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- خاص

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أعلن اليوم الامين العام لمجلس شباب الثورة عامر السعيدي إدانته للقصف الإسرائيلي الذي استهدف محافظة الحديدة معبرا عن رفضه التام له.

وقال السعيدي في منشور له على منصة فيسبوك " ندين القصف الإسرائيلي على الحديدة الذي يعد عدوانا غاشما على اليمن أرضا وإنسانا.

كما جدد رفضه و بقوة، واعتبره " مساسا بالسيادة اليمنية وامتدادا لعدوان دولة الاحتلال الاسرائيلي على أشقائنا في غزة وعلى الإنسان والأرض العربية عموما.

كما حمل الامين العام لمجلس شباب الثورة

الكيان الصهيوني مسؤولية هذه الحرب البربرية التي قال "ان كل أحرار العالم يرفضونها باعتبارها إرهابا منظما وجرائم واضحة ضد الإنسانية.