أمين عام مجلس شباب الثورة : استهداف محافظة الحديدة استهداف للسيادة اليمنية وامتداد لعدوان إسرائيل على أشقائنا في غزة مليشيات الحوثي الانقلابية تكشف الحصيلة الأولية لضحايا الهجوم الاسرائيلي على الحديدة اول رد للناشطة اليمنية توكل كرمان على الغارات التي استهدفت محافظة الحديدة غارات جوية تستهدف مواقع عسكرية سرية للمليشيات الحوثية ومنشئات حيويه ومؤسسات أمنية بمحافظة الحديدة.. تفاصيل الجيش السوداني يعلن عن انتصارات كبيرة ودحر قوات الدعم السريع من احد الولايات الهامة عاجل: غارات جوية توقع قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين واستهداف منشآت النفط بمحافظة الحديدة .. تفاصيل منصور الحنق يدعو لدعم الجيش والأمن في معركته ضد المليشيات ومقاومة صنعاء تعلن دعمها لقرارات البنك المركزي.. نقابة الصحفيين اليمنيين تطالب سلطات الشرعية بعدن سرعة إطلاق سراح الصحفي فهمي العليمي فورا منظمة صحفيات بلا قيود تطالب بسرعة الإفراج عن الصحفي فهمي العليمي من سجون مليشيا الحزام الأمني وتحملها المسؤولية الكاملة عن حياته الكشف عن الجهة المتسببة بالعطل الكبير في شبكات الإنترنت وأحدث اضطرابات حول العالم؟
أعلن اليوم الامين العام لمجلس شباب الثورة عامر السعيدي إدانته للقصف الإسرائيلي الذي استهدف محافظة الحديدة معبرا عن رفضه التام له.
وقال السعيدي في منشور له على منصة فيسبوك " ندين القصف الإسرائيلي على الحديدة الذي يعد عدوانا غاشما على اليمن أرضا وإنسانا.
كما جدد رفضه و بقوة، واعتبره " مساسا بالسيادة اليمنية وامتدادا لعدوان دولة الاحتلال الاسرائيلي على أشقائنا في غزة وعلى الإنسان والأرض العربية عموما.
كما حمل الامين العام لمجلس شباب الثورة
الكيان الصهيوني مسؤولية هذه الحرب البربرية التي قال "ان كل أحرار العالم يرفضونها باعتبارها إرهابا منظما وجرائم واضحة ضد الإنسانية.