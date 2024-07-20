مليشيات الحوثي الانقلابية تكشف الحصيلة الأولية لضحايا الهجوم الاسرائيلي على الحديدة

كشفت مليشيات الحوثي الانقلابية مساء اليوم السبت عن الحصيلة الأولية لضحايا الهجوم الاسرائيلي على ميناء الحديدة.

وذكرت وسائل إعلام حوثية نقلاً عن ما، يسمى بوزارة الصحة التابعة لحكومة الانقلاب في صنعاء بأن" هجوم العدوان الإسرائيلي الإرهابي على الحديدة أسفر عن 80 جريحاً بينهم مصابون بحروق شديدة".

وقالت بأن هذا الرقم كحصيلة أولية بينما توقعاتها تفيد بأن العدد مرشح للارتفاع بشكل كبير.

وفي وقت سابق من اليوم السبت تعرضت مخازن خاصة للاسلحة والمسيرات الحوثية بمحافظة الحديدة اليوم لسلسلة من الضربات الجوية، الاسرائيلية إضافة الى استهدف مبنيي الأمن السياسي والشرطة العسكرية في شمال الحديدة حسب إفادة وسائل الإعلام الحوثية .

كما استهدف القصف مخازن الوقود في ميناء الحديدة وفي مقدمتها مخازن النفط والغاز، إضافة الى محطة الكهرباء في منطقة الكثيب، ومقر المؤسسة الاقتصادية اليمنية التي يتخذها الحوثي مخازن للأسلحة والمسيرات كما شل الظلام محافظة الحديدة بعد انقطاع الكهرباء بشكل تام في جميع أحياء محافظة الحديدة عقب القصف مباشرة.

كما أقرت المليشيا الحوثية بوقوع عدة قتلى وجرحى في الغارات التي تعرضت لها محافظة الحديدة.

وسبق أن هددت تل أبيب بالرد على الهجوم الذي نفذه الحوثيون بطائرة مسيرة على مدينة تل أبيب، دون استبعاد توجيه ضربة للأراضي اليمنية.

وفجر الجمعة، نفذت جماعة "الحوثي" اليمنية هجوما مفاجئا هو الأول من نوعه بمسيرة مفخخة استهدفت تل أبيب.

وأعلنت الجماعة على لسان متحدثها العسكري، يحيى سريع، تل أبيب "منطقة غير آمنة" وأنها ستكون "هدفا أساسيا لأسلحتها".

وبحسب هيئة البث، فإن إسرائيليا قتل وأصيب 10 آخرين في هجوم المسيرة التي سقطت على بعد مئات الأمتار من سفارة الولايات المتحدة بتل أبيب.

بدوره، قال متحدث الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري إن المسيرة إيرانية الصنع من طراز "صمد 3″، ويُعتقد أنها أطلقت من اليمن.

إسرائيل تتبنى الغارة

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الغارات على اليمن تأتي ردا على مئات الهجمات ضد إسرائيل طيلة الأشهر الماضية، مشيرا إلى أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارات على أهداف تابعة لجماعة الحوثي بمنطقة ميناء الحديدة في اليمن.

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي أن الغارة الإسرائيلية نفذت بالتنسيق مع الولايات المتحدة والتحالف الدولي لمواجهة هجمات الحوثيين، كما نقل الموقع عن مسؤول أميركي أن وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت أبلغ نظيره الأميركي لويد اوستن أنه يرجح أن ترد إسرائيل على هجوم الحوثيين.

وقال غالانت إن قصف أهداف للحوثيين يأتي ردا على مقتل مواطن إسرائيلي وستواصل إسرائيل قصفهم بأي مكان عند الضرورة، محذرا من أن "النار التي اندلعت في اليمن شوهدت من قبل الشرق الأوسط كله وسنضربهم كلما تطلب الأمر".

كما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي كبير أن إسرائيل لا تريد حربا إقليمية لكنها ستستمر في حماية الإسرائيليين من الهجمات.