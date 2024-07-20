اول رد للناشطة اليمنية توكل كرمان على الغارات التي استهدفت محافظة الحديدة

السبت 20 يوليو-تموز 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أدانت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، الهجوم الإسرائيلي على محافظة الحديدة حيث قالت في تغريدة لها على منصة اكس ادين

هجوم دولة الاحتلال الاسرائيلي الارهابية المارقة على أبناء شعبنا في محافظة الحديدة.

وأضافت كرمان بقولها " لقد اصبحت هذه الدولة المارقة تمثل خطرا بالغا على الأمن والسلم الدوليين"

وشنت مقاتلات إسرائيلية مساء اليوم عدة غارات على عدة مواقع بمحافظة الحديدة سقط فيها قتلى وجرحى واستهدفت ميناء الحديدة وعدة منشئات اخرى.