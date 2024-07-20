غارات جوية تستهدف مواقع عسكرية سرية للمليشيات الحوثية ومنشئات حيويه ومؤسسات أمنية بمحافظة الحديدة.. تفاصيل

السبت 20 يوليو-تموز 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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تعرضت المخازن الخاصة للاسلحة والمسيرات الحوثية بمحافظة الحديدة اليوم

لسلسلة من الضربات الجوية، إضافة الى استهدف مبنيي الأمن السياسي والشرطة العسكرية في شمال الحديدة

حسب إفادة وسائل الإعلام الحوثية .

كما استهدف القصف مخازن الوقود في ميناء الحديدة وفي مقدمتها مخازن النفط والغاز، إضافة الى محطة الكهرباء في منطقة الكثيب، ومقر المؤسسة الاقتصادية اليمنية التي يتخذها الحوثي مخازن للأسلحة والمسيرات.

كما شل الظلام محافظة الحديدة بعد انقطاع الكهرباء بشكل تام في جميع أحياء محافظة الحديدة عقب القصف مباشرة.

كما أقرت المليشيا الحوثية بوقوع عدة قتلى وجرحى في الغارات التي تعرضت لها محافظة الحديدة.