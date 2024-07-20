عاجل: غارات جوية توقع قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين واستهداف منشآت النفط بمحافظة الحديدة .. تفاصيل

السبت 20 يوليو-تموز 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- خاص

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قالت وسائل الإعلام التابعة للمليشيات الحوثية ان منشآت النفط الواقعة بمحافظة الحديدة تعرضت مساء السبت 20 يوليو/تموز 2024م، لعدة غارات جوية.

وقالت وسائل الإعلام الحوثية ان غارات إسرائيلية استهدفت ميناء الحديدة

وكذلك استهدفت منشآت لتكرير النفط بالمدينة.

كما اعترف الإعلام الحوثي بوقوع

قتلى وجرحى جراء الغارات التي قال انها ناتجة عن الغارات الإسرائيلية

وقبل قليل أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن القصف في اليمن تم باستخدام 12 طائرة من طراز إف ـ 35.