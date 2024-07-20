نقابة الصحفيين اليمنيين تطالب سلطات الشرعية بعدن سرعة إطلاق سراح الصحفي فهمي العليمي فورا

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استنكرت نقابة الصحفيين اليمنيين،اعتقال قوات الانتقالي للصحفي فهمي العليمي، من أحد أحياء العاصمة المؤقتة عدن.
وطالبت نقابة الصحفيين اليمنيين السلطات الأمنية في عدن والحكومة الشرعية بسرعة إطلاق سراح الصحفي فهمي العليمي ومعاقبة المتورطين في عملية الاعتقال.
وقالت النقابة إنها تلقت بلاغاً من زملاء الصحفي فهمي العليمي يفيد باعتقاله من قبل قوات الحزام الأمني في عدن صباح يوم الخميس الماضي عند خروجه من منزله.
وأدانت النقابة في بيان لها هذا الإجراء التعسفي و
وحملت النقابة قوات الحزام الأمني في عدن مسؤولية سلامة العليمي، مطالبةً بسرعة إطلاق سراحه.
كما جددت النقابة مطالبتها للسلطات في عدن بالتوقف عن مضايقة الصحفيين وفرض القيود على العاملين في قطاع الصحافة والإعلام.