منصور الحنق يدعو لدعم الجيش والأمن في معركته ضد المليشيات ومقاومة صنعاء تعلن دعمها لقرارات البنك المركزي.. نقابة الصحفيين اليمنيين تطالب سلطات الشرعية بعدن سرعة إطلاق سراح الصحفي فهمي العليمي فورا منظمة صحفيات بلا قيود تطالب بسرعة الإفراج عن الصحفي فهمي العليمي من سجون مليشيا الحزام الأمني وتحملها المسؤولية الكاملة عن حياته الكشف عن الجهة المتسببة بالعطل الكبير في شبكات الإنترنت وأحدث اضطرابات حول العالم؟ السعودي في مناطق الشرعية يلامس حاجز الـ 500 ريال يمني.. اليكم أسعار الصرف الآن مستجدات الأحداث في ''منجزة'' بمحافظة عمران بعد يوم دامي.. الشرعية تصف ما حدث بالجريمة الحوثية النكراء كيف استغلت المعارضة في إسرائيل الهجوم الحوثي المفاجئ على تل أبيب؟ ترحيب وإشادة برأي غير ملزم لمحكمة العدل الدولية بشأن دولة فلسطين تحقيق أولي يكشف الخدعة التي وقعت فيها إسرائيل مع طائرة الحوثي المسيرة التي ضربت تل أبيب واسم الدولة المصنعة للطائرة ردا على استهداف تل أبيب.. صحيفة عبرية تكشف: ''إسرائيل تخطط لضرب الأراضي اليمنية''
قالت منظمة صحفيات بلا قيود انها تدين بشدة عملية اختطاف الصحفي فهمي العليمي من قبل ميليشيا الحزام الأمني بعدن التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي صباح الخميس الماضي بعد خروجه من منزله.
ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها من أسرته وزملائة.
وأضافت بلا قيود إن الصحفي فهمي العليمي غادر منزله بمدينة انماء السكنية في تمام الساعة التاسعة صباحا الخميس الموافق 18 يوليو 2024م. متوجها إلى جولة القاهرة بمديرية الشيخ عثمان ولم يعد منذ ذلك الحين .
وبحسب المعلومات فإن العليمي تعرض للاختطاف في جولة القاهرة اثناء قيام قوات تابعة للحزام الأمني تنفيذها لحملة أمنية بالمنطقة وتم اقتياده إلى مبنى تابع لها جوار دار المسنين في مديرية الشيخ عثمان ،وفقد الاتصال والتواصل معه حتى الآن .
كما طالبت منظمة صحفيات بلا قيود بسرعة الإفراج عن الصحفي فهمي العليمي وكافة الصحفيين المختطفين في سجون مليشيا الحزام الأمني ، كما تحملها المسؤولية الكاملة في حال تعرض حياته لأي خطر.
وأضافت
إن ما يتعرض له الصحفيون ووسائل الإعلام والناشطون الحقوقيون من انتهاكات جسيمة في محافظة عدن الخاضعة لسيطرة مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والاتفاقات والمواثيق الدولية الخاصة بحرية الرأي والتعبير.
ودعت صحفيات بلا قيود منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حرية التعبير إلى إدانة اختطاف الصحفي فهمي العليمي والضغط على مليشيا الانتقالي للإفراج عنه وعن كافة الصحفيين والإعلاميين في سجونها.