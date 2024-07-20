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''لو كنت خيرت لما اخترت''.. رئيس عربي يعلن رسمياً ترشحه من جديد للرئاسة

السبت 20 يوليو-تموز 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار
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أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، رسمياً ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 6 اكتوبر 2024.

وقال الرئيس التونسي"لو كنت خيرت لما اخترت، ولكن حين يدعوك الواجب الوطني فلا مجال للتردد، ولا مجال الا لأن تقول اني استجبت ولبيت".

واضاف وفق ما جاء في مقطع فيديو نشر على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية "اعلن ترشحي للانتخابات الرئاسية لمواصلة مسيرة النضال في معركة التحرير الوطنية".

ودعا سعيد، الجميع ممن سيقومون بالتزكية الى الانتباه من كل اشكال الاندساس والمغالطة..مشيرا الى ان البعض سقط عن وجوههم القناع، والبعض الاخر سيسقط عنه بالتأكيد في قادم الايام، وفق تعبيره.

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