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السعودي في مناطق الشرعية يلامس حاجز الـ 500 ريال يمني.. اليكم أسعار الصرف الآن

السبت 20 يوليو-تموز 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم السبت بتاريخ 20/07/2024

الأسعار في صنعاء 

شراء الدولار                535

بيع الدولار                  538

شراء السعودي           140

بيع السعودي              140.40

أسعار الصرف في عدن

شراء الدولار               1891

بيع الدولار                  1893

شراء السعودي           494.50

بيع السعودي                496.50

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