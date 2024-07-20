السعودي في مناطق الشرعية يلامس حاجز الـ 500 ريال يمني.. اليكم أسعار الصرف الآن

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم السبت بتاريخ 20/07/2024
الأسعار في صنعاء
شراء الدولار 535
بيع الدولار 538
شراء السعودي 140
بيع السعودي 140.40
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 1891
بيع الدولار 1893
شراء السعودي 494.50
بيع السعودي 496.50