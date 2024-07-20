مستجدات الأحداث في ''منجزة'' بمحافظة عمران بعد يوم دامي.. الشرعية تصف ما حدث بالجريمة الحوثية النكراء

السبت 20 يوليو-تموز 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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تحاصر مليشيا الحوثي قرية منجزة بمديرية صوير في محافظة عمران شمال صنعاء عقب اشتباكات مسلحة مع أحد المطلوبين لديها، أسفرت عن مقتل وإصابة 13 شخصا بينهم 4 نساء.

والجمعة اقتحمت حملة حوثية مسجد قرية "منجرة" بعزلة "الذيبة" في مديرية صوير التابعة لمحافظة عمران، في محاولة لاختطاف المواطن (حمود حمود أبو سعيد) الذي ينتمي لقبيلة "ذو سعيد"، إحدى قبائل حاشد وهي من أكبر قبائل البلاد، وأطلقت النار بصورة عشوائية ما أدى إلى مقتل رجل وامرأة وإصابة 3 نساء أخريات.

وقامت عدد من الأطقم المسلحة بتطويق المسجد قبل أن تقتحمه بالمسلحين أثناء أداء صلاة الجمعة في قرية منجزة الريفية بعزلة ‌ الذيبة ⁩ الواقعة في مديرية ‌ صوير ⁩ بعمران.

واسفرت المواجهات عن مقتل أربعة في صفوف المليشيات الحوثية وأصيب أربعة أخرين قبل أن يقتل أبوسعيد الذي تصدى للحملة، وقتلت امرأة وأصيبت ثلاث أخريات جراء اطلاق الحوثيين الرصاص بشكل عشوائي خارج المسجد.

الحادثة أثارت سخط السكان الذين تجمعوا بأسلحتهم واجبروا عناصر الحوثيين على الانسحاب، وحمل السكان مدير امن صوير ونائبه كامل المسؤولية في الاحداث التي شهدتها المنطقة.

وتعليقا على ذلك قال وزير يمني، إن قيام مليشيا الحوثي بإطلاق النار بشكل عشوائي على المصلين وقتلهم داخل المساجد، كما حدث أمس الجمعة في مسجد "منجرة" بمحافظة عمران، شمالي اليمن، جريمة نكراء لا تقل فظاعة عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

وأضاف وزير الإعلام معمر الإرياني أن "الجريمة النكراء التي ارتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، باقتحام مسجد أثناء صلاة الجمعة في قرية منجزة بمديرية صوير محافظة عمران، وإطلاق النار بشكل عشوائي، ما أدى لمقتل مواطنين بينهم امرأة وإصابة 3 أخريات، تؤكد أنها عصابة دموية لا تجيد سوى سفك الدماء وإزهاق الأرواح وإهلاك الحرث والنسل، وأن ممارساتها لا تقل فظاعة عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة".

وأوضح الإرياني في تدوينة على منصة إكس، أن "هذه الجريمة النكراء التي تجسد وحشية المليشيا الحوثية وهمجيتها، وتلذذها بسفك دماء اليمنيين واسترخاصها لأرواحهم، امتداد لمسلسل الفظائع التي ترتكبها بشكل يومي وطالت النساء والاطفال في مختلف المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، في ظل صمت دولي مخزي وتقاعس من منظمات وهيئات حقوق الإنسان عن القيام بدورها في التنديد بتلك الجرائم، وضمان عدم افلات المسؤولين عنها من العقاب".

وطالب الوزير اليمني، المجتمع الدولي بسرعة تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية عالمية"، وفرض عقوبات عليها من خلال تجميد أصولها، وحظر سفر قياداتها، وتعزيز التنسيق القانوني بين الدول لملاحقة أفراد المليشيا، والأفراد والمنظمات التي تقدم دعما ماليا أو لوجستيا لها.

كما طالب "بتعزيز التعاون الدولي في تبادل المعلومات الاستخباراتية ومكافحة التمويل والتجنيد، وتفعيل القرارات الدولية بشأن منع بيع أو توريد الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج، وتعزيز جهود المراقبة لمنع أي أنشطة تمويلية أو لوجستية، وممارسة ضغط سياسي على الدول التي قد تدعم أو تتغاضى عن أنشطتها الاجرامية".