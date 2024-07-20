كيف استغلت المعارضة في إسرائيل الهجوم الحوثي المفاجئ على تل أبيب؟

السبت 20 يوليو-تموز 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إن انفجار تل أبيب دليل على أن الحكومة لا تستطيع توفير الأمن، في اشارة للهجوم الحوثي الاخير.

وذكر أن المعارضة تعرف كيف تشكل حكومة فعالة تعيد الأمن والقوة إلى إسرائيل.

وكتب لابيد في منشور عبر حسابه على منصة "إكس": "تحطم الطائرة بدون طيار في تل أبيب هو دليل آخر على أن هذه الحكومة لا تعرف ولا تستطيع توفير الأمن لمواطني إسرائيل، ومن يفقد الردع في الشمال والجنوب يفقده أيضا في قلب تل أبيب".

وأشار إلى أنه لا توجد سياسات ولا خطط، كل العلاقات العامة والمناقشات حول أنفسهم. عليهم الذهاب"، مضيفا: "سنعرف كيفية تشكيل حكومة فعالة وفعالة من شأنها أن تعيد الأمن والقوة إلى إسرائيل".

وفجر الجمعة، نفذ الحوثيون هجوما مفاجئا هو الأول من نوعه بمسيّرة مفخخة استهدفت تل أبيب.

وأعلنت جماعة الحوثي، على لسان متحدثها العسكري، يحيى سريع، تل أبيب "منطقة غير آمنة"، وأنها ستكون "هدفا أساسيا لأسلحتها".

وبحسب هيئة البث، فإن إسرائيليا قتل وأصيب 10 آخرون بهجوم المسيّرة التي سقطت على بُعد مئات الأمتار من سفارة الولايات المتحدة في تل أبيب.