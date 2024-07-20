تحقيق أولي يكشف الخدعة التي وقعت فيها إسرائيل مع طائرة الحوثي المسيرة التي ضربت تل أبيب واسم الدولة المصنعة للطائرة ردا على استهداف تل أبيب.. صحيفة عبرية تكشف: ''إسرائيل تخطط لضرب الأراضي اليمنية'' العلماء يعلنون العثور على كنز ثمين تحت سطح عطارد الإبلاغ عن واقعة بحرية جديدة قرب عدن والحديدة حركة حماس ترحب بموقف محكمة العدل وتطالب بإنهاء فوري للاحتلال الإسرائيلي تحديث برمجي أمني يعطل ملايين الأجهزة العاملة حول العالم صحيفة إسرائيلية مشهورة تكشف تفاصيل جديدة حول هجوم الحوثي على تل أبيب البنتاغون يطلق تصريح عاجل ومفاجئ بشأن الحوثي قوات بحرية تركية إلى الصومال بعد حسم التنقيب عن النفط والغاز صنعاء.. قبائل أرحب تمهل المليشيات ثلاثة أيام لتسليم المتهم بتصفية احد ابنائها
نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مسؤولين إسرائيلين، قولهم إن قوات الاحتلال سترد على الهجوم الحوثي على تل أبيب.
وأكدت الصحيفة، نقلا عن المسؤولين أنفسهم، أن خيار ضرب الأراضي اليمنية مطروح على الطاولة.
وكانت الصحيفة أفادت بوقوع انفجار في تل أبيب، مشيرة إلى أن شهود عيان يتحدثون عن وقوع إصابات.
وفجر الجمعة، نفذ الحوثيون هجوما مفاجئا هو الأول من نوعه بمسيّرة مفخخة استهدفت تل أبيب.
وأعلنت جماعة الحوثي، على لسان متحدثها العسكري، يحيى سريع، تل أبيب "منطقة غير آمنة"، وأنها ستكون "هدفا أساسيا لأسلحتها".
وبحسب هيئة البث، فإن إسرائيليا قتل وأصيب 10 آخرون بهجوم المسيّرة التي سقطت على بُعد مئات الأمتار من سفارة الولايات المتحدة في تل أبيب.