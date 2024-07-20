ردا على استهداف تل أبيب.. صحيفة عبرية تكشف: ''إسرائيل تخطط لضرب الأراضي اليمنية''

السبت 20 يوليو-تموز 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مسؤولين إسرائيلين، قولهم إن قوات الاحتلال سترد على الهجوم الحوثي على تل أبيب.

وأكدت الصحيفة، نقلا عن المسؤولين أنفسهم، أن خيار ضرب الأراضي اليمنية مطروح على الطاولة.

وكانت الصحيفة أفادت بوقوع انفجار في تل أبيب، مشيرة إلى أن شهود عيان يتحدثون عن وقوع إصابات.

وفجر الجمعة، نفذ الحوثيون هجوما مفاجئا هو الأول من نوعه بمسيّرة مفخخة استهدفت تل أبيب.

وأعلنت جماعة الحوثي، على لسان متحدثها العسكري، يحيى سريع، تل أبيب "منطقة غير آمنة"، وأنها ستكون "هدفا أساسيا لأسلحتها".

وبحسب هيئة البث، فإن إسرائيليا قتل وأصيب 10 آخرون بهجوم المسيّرة التي سقطت على بُعد مئات الأمتار من سفارة الولايات المتحدة في تل أبيب.