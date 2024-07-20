العلماء يعلنون العثور على كنز ثمين تحت سطح عطارد الإبلاغ عن واقعة بحرية جديدة قرب عدن والحديدة حركة حماس ترحب بموقف محكمة العدل وتطالب بإنهاء فوري للاحتلال الإسرائيلي تحديث برمجي أمني يعطل ملايين الأجهزة العاملة حول العالم صحيفة إسرائيلية مشهورة تكشف تفاصيل جديدة حول هجوم الحوثي على تل أبيب البنتاغون يطلق تصريح عاجل ومفاجئ بشأن الحوثي قوات بحرية تركية إلى الصومال بعد حسم التنقيب عن النفط والغاز صنعاء.. قبائل أرحب تمهل المليشيات ثلاثة أيام لتسليم المتهم بتصفية احد ابنائها بعد 8 أشهر من التحدي والتصعيد.. لماذا لا تستهدف أمريكا قيادات مليشيات الحوثي؟ محكمة العدل الدولية تغضب الكيان الصهيوني بهذه التصريحات
قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم السبت، إنها تلقت تقريراً عن واقعة على بعد 83 ميلاً بحرياً جنوب شرق مدينة عدن اليمنية،
فيما ذكرت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري اليوم أنها على علم بواقعة على بعد 61 ميلاً بحرياً جنوب غرب الحديدة.
وأضافت الشركة أنها تحقق في الأمر.
وأمس الجمعة، أعلن الناطق العسكري باسم جماعة الحوثيين في اليمن استهداف سفينة في خليج عدن بعدد من الصواريخ والطائرات المُسيّرة.