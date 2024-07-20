الإبلاغ عن واقعة بحرية جديدة قرب عدن والحديدة

السبت 20 يوليو-تموز 2024 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_خاص

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قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم السبت، إنها تلقت تقريراً عن واقعة على بعد 83 ميلاً بحرياً جنوب شرق مدينة عدن اليمنية،

فيما ذكرت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري اليوم أنها على علم بواقعة على بعد 61 ميلاً بحرياً جنوب غرب الحديدة.

وأضافت الشركة أنها تحقق في الأمر.

وأمس الجمعة، أعلن الناطق العسكري باسم جماعة الحوثيين في اليمن استهداف سفينة في خليج عدن بعدد من الصواريخ والطائرات المُسيّرة.