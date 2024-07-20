صحيفة إسرائيلية مشهورة تكشف تفاصيل جديدة حول هجوم الحوثي على تل أبيب

السبت 20 يوليو-تموز 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_خاص

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كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" تفاصيل جديدة حول هجوم الطائرة المسيّرة "يافا"، التي استهدف فيها الحوثيون تل أبيب، وأدت إلى مقتل رجل وإصابة ما لا يقل عن 10 آخرين. "

وذكرت "يديعوت أحرونوت" أن التفاصيل الجديدة حول هجوم الطائرة بدون طيار الليلة على مبنى سكني في وسط تل أبيب، والتي قتل فيها شخص اسمه يفغيني برادر، تشير إلى أنها أطلقت على ما يبدو من اليمن وقطعت حوالي 2000 كيلومتر.

وبينت الصحيفة أن "بعض الطرق التي سلكتها المسيّرة كانت جديدة مقارنة بالحوادث السابقة، من أجل جعل الأمر صعبا ومربكا لأنظمة الكشف في الجيش الإسرائيلي".

وحسب "يديعوت أحرونوت"، كان الرأس الحربي للطائرة بدون طيار "صغيرا نسبيا ويحتوي على عدة كيلوغرامات من المتفجرات"، وهذا "سمح برحلة طويلة، ونتيجة لذلك كان مدى الضرر محدودا".

ولا "يزال مسار الرحلة الكامل قيد التحقيق، ولكن وفقا للتقييمات الأولية للجيش الإسرائيلي، مرت الطائرة بدون طيار أيضا عبر سيناء وعبرت البحر الأبيض المتوسط قبالة الساحل الجنوبي لإسرائيل"، وفق الصحيفة. ووقع الانفجار فجر اليوم الجمعة، على بعد حوالي 100 متر من مجمع المكتب الفرعي للسفارة الأمريكية.

وأصدرت حركة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) صباح اليوم، بيانا حول هذه العملية، أعلنت فيه أن "سلاح الجو المسير في القوات المسلحةِ اليمنية نفذ عملية عسكرية نوعية تمثلت في استهداف أحد الأهداف المهمةِ في منطقة يافا المحتلة ما يسمى إسرائيليا تل أبيب".

وأوضح الحوثيون أنه تم تنفيذ العملية "بطائرة مسيرة جديدة اسمها "يافا" قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية للعدو ولا تستطيع الرادارات اكتشافها، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح".

من جهته، أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقييما للأوضاع بعد هذا الاستهداف، حيث أكد مسؤولون أنه "سيكون هناك رد فعل، وأن الرد داخل أراضي اليمن مطروح".