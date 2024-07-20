قوات بحرية تركية إلى الصومال بعد حسم التنقيب عن النفط والغاز

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تستعد تركيا لإرسال دعم من قوات البحرية إلى المياه الصومالية بعد أن اتفق البلدان على أن ترسل أنقرة سفينة استكشاف قبالة سواحل الصومال للتنقيب عن النفط والغاز
وأفادت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية بأن الرئيس رجب طيب أردوغان قدم اقتراحا إلى البرلمان في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة يطلب فيه الحصول على إذن بنشر قوات من الجيش التركي في الصومال، بما يشمل المياه الإقليمية الصومالية، حسب ما نقلت "رويترز".
وجاءت هذه الخطوة بعد يوم من إعلان وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، أن بلاده تعتزم التنقيب عن النفط والغاز في 3 مناطق قبالة السواحل الصومالية.
وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب حضوره حفل توقيع اتفاقية بين أنقرة ومقديشو في إسطنبول بشأن التنقيب عن الهيدروكربون وإنتاجه، مع وزير النفط والثروة المعدنية الصومالي عبد الرزاق عمر محمد.
وبين الوزير بيرقدار أن تركيا باتت واحدة من الدول التي تمتلك أهم أساطيل سفن التنقيب في أعماق البحار، لافتا إلى أن بلاده استطاعت اكتشاف موارد مهمة للغاز الطبيعي في البحر الأسود بفضل سفن التنقيب الموجودة لديها.
وأضاف أن تركيا لا تجري التنقيب في مياهها الإقليمية فحسب، بل ستجري عمليات تنقيب في سواحل دول عدة، وأن الاتفاقية المبرمة مع الصومال دليل على ذلك.
وقال بيرقدار إن سفينة "الريس عروج" التركية للأبحاث ستتوجه إلى الصومال (من أجل التنقيب) مع سفن الدعم نهاية سبتمبر المقبل.
من جانبه، قال وزير النفط والثروة المعدنية الصومالي، إن الاتفاقية المبرمة ستساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين.
وفي وقت سابق من هذا العام، وقعت تركيا والصومال اتفاقا للتعاون في مجالي الدفاع والاقتصاد خلال زيارة وزير الدفاع الصومالي لأنقرة.
وفي عام 2017، افتتحت تركيا أكبر قاعدة عسكرية خارجية لها في مقديشو، كما توفر تركيا التدريب للجيش والشرطة الصوماليين