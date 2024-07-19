صنعاء.. قبائل أرحب تمهل المليشيات ثلاثة أيام لتسليم المتهم بتصفية احد ابنائها بعد 8 أشهر من التحدي والتصعيد.. لماذا لا تستهدف أمريكا قيادات مليشيات الحوثي؟ محكمة العدل الدولية تغضب الكيان الصهيوني بهذه التصريحات تصعيد خطير.. الاستخبارات الأمريكية تتحدث عن حصول المليشيات على صواريخ متطورة مضادة للسفن من دولة كبرى والبيت الأبيض يتحرك نادي النصر يوقع مع أخطبوط البرازيل .. بـ 18 مليون يورو.. مليشيات الحوثي ترتكب جريمة قتل بشعة داخل أحد المساجد في عمران ومواطن شجاع يثأر بعملية بطولية واتساب تكشف عن ميزة مفاجئة بخصوص الرسائل الصوتية وكيفية التخلص من احراجها ثلاث مطارات سعوديه تعلن تأثرها بالعطل العالمي في الأنظمة المشغلة عطل تقني ضرب اليوم مطارات وبنوك ومستشفيات العالم.. فما هو السبب؟ شاهد.. مأرب برس ينشر صورا من الهجوم على تل أبيب وبقايا الطائرة المسيرة التي انفجرت
افادت مصادر قبلية بان ابناء قبائل أرحب المحتشدين منذ ايام في منطقة بني الحارث بالعاصمة صنعاء امهلوا اليوم الجمعة مليشيات الحوثي ثلاثة ايام لتسليم المتهم بتصفية احد ابنائها.
وذكرت المصادر لمأرب برس بان قبائل ارحب وجهت طلبا عاجلا لقيادات الجماعة في وزارة الداخلية الحوثية تضمن بمنح الجماعة مهلة محددة بثلاثة أيام لتسليم المتورط في قتل أحد ابنائها وفي حال تجاهلت المليشيات تلك المهلة الممنوحة فأنها ستلجأ إلى التصعيد القبلي.
وعن خلفية القضية أوضحت مصادر قلبيه مطلعة لمأرب برس بأن مسلح حوثي ينتمي إلى منطقة خارف التابعة لمحافظة عمران كان قد قام خلال الأيام الماضية بقتل مواطنا ينتمي إلى قبيلة أرحب البكيلية يدعى "عبدالرزاق حمود أحمد ناصر الشرادي الثنائي.