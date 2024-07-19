صنعاء.. قبائل أرحب تمهل المليشيات ثلاثة أيام لتسليم المتهم بتصفية احد ابنائها

الجمعة 19 يوليو-تموز 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - خاص

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افادت مصادر قبلية بان ابناء قبائل أرحب المحتشدين منذ ايام في منطقة بني الحارث بالعاصمة صنعاء امهلوا اليوم الجمعة مليشيات الحوثي ثلاثة ايام لتسليم المتهم بتصفية احد ابنائها.



وذكرت المصادر لمأرب برس بان قبائل ارحب وجهت طلبا عاجلا لقيادات الجماعة في وزارة الداخلية الحوثية تضمن بمنح الجماعة مهلة محددة بثلاثة أيام لتسليم المتورط في قتل أحد ابنائها وفي حال تجاهلت المليشيات تلك المهلة الممنوحة فأنها ستلجأ إلى التصعيد القبلي.





وعن خلفية القضية أوضحت مصادر قلبيه مطلعة لمأرب برس بأن مسلح حوثي ينتمي إلى منطقة خارف التابعة لمحافظة عمران كان قد قام خلال الأيام الماضية بقتل مواطنا ينتمي إلى قبيلة أرحب البكيلية يدعى "عبدالرزاق حمود أحمد ناصر الشرادي الثنائي.