تصعيد خطير.. الاستخبارات الأمريكية تتحدث عن حصول المليشيات على صواريخ متطورة مضادة للسفن من دولة كبرى والبيت الأبيض يتحرك

الجمعة 19 يوليو-تموز 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، الجمعة 19 يوليو/تموز 2024، أن وكالات الاستخبارات الأمريكية حذرت من أن روسيا قد تدعم الحوثيين بصواريخ متطورة مضادة للسفن رداً على دعم واشنطن للضربات الأوكرانية داخل روسيا بأسلحة أمريكية.

وتأتي المعلومات الاستخباراتية الجديدة في الوقت الذي حذر فيه قائد القيادة الوسطى الأمريكية في الشرق الأوسط مؤخراً في رسالة سرية إلى وزير الدفاع لويد أوستن من أن العمليات العسكرية في المنطقة "فشلت" في ردع هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، وأن هناك حاجة إلى نهج أوسع، وفقاً لمسؤولين أمريكيين.

في التفاصيل، أشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن البيت الأبيض أطلق حملة سرية في محاولة لمنع موسكو من تسليم الصواريخ للحوثيين المدعومين من إيران، والذين بدأوا في استهداف السفن عبر البحر الأحمر بعدما شنّ جيش الاحتلال حرباً على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الإدارة بذلت جهداً دبلوماسياً عبر دولة ثالثة، دون الإعلان عن هويتها، لمحاولة إقناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدم الانضمام إلى إيران في تزويد الحوثيين بالأسلحة.

وقد أثار الجمع بين المعلومات الاستخباراتية التي تفيد بأن موسكو ربما تخطط لتقديم الدعم العسكري في اليمن والتحذيرات التي أطلقها الجنرال إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، تساؤلاً حول ما إذا كان البيت الأبيض يبذل جهوداً كافية لوقف هجماتهم في الممرات المائية الحيوية، بحسب وول ستريت جورنال.

وقال مسؤول في الإدارة الأمريكية إن القيادة المركزية طلبت إعداد قائمة أوسع من الأهداف المحتملة، بما في ذلك أشخاص محددون.

لكن بعض المسؤولين الأمريكيين يقولون إنه كان من الممكن بالفعل بذل المزيد من الجهود لحماية الشحن التجاري بشكل أفضل، بما في ذلك ضرب مرافق تخزين الأسلحة الأكبر حجماً، واستهداف قادة الحوثيين.