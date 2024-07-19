نادي النصر يوقع مع أخطبوط البرازيل .. بـ 18 مليون يورو..

الجمعة 19 يوليو-تموز 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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وقعت إدارة نادي النصر السعودي عقداً رسمياً مع الحارس البرازيلي بينتو ماثيوس، قادماً من نادي اتلتيكو باراناينسي بعقد يمتد حتى عام 2028م، وجرت مراسم التوقيع بمقر معسكر الفريق الأول لكرة القدم في البرتغال بحضور رئيس مجلس شركة نادي النصر إبراهيم المهيدب، والمدير الرياضي فيرناندو هييرو.

يذكر ان اللاعب قد وصل لمعسكر الفريق قبل التوقيع بساعات وأكمل إجراءات الفحص الطبي بنجاح، حسب ما نقلته صحيفة «عكاظ» ان نادي أتليتكو باراناينسي البرازيلي وافق على بيع الحارس بينتو إلى النصر بقيمة 18 مليون يورو (19.6 مليون دولار).

الجدير ذكره أن بينتو عمره 25 عاماً وطوله 1،89 متر ووزنه 92 كيلوغرام، وخاض العديد من المباريات بشكل احترافي، وكان مشاركا مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أميركا