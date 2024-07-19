مليشيات الحوثي ترتكب جريمة قتل بشعة داخل أحد المساجد في عمران ومواطن شجاع يثأر بعملية بطولية

الجمعة 19 يوليو-تموز 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 813

ارتكبت مليشيات الحوثي الارهابية اليوم الجمعة 19 يوليو/تموز 2024م جريمة قتل بشعة داخل أحد المساجد اثناء اداء المواطنيين لصلاة الجمعة في محافظة عمران .



وذكرت مصادر محلية لـ ”مأرب برس“ بأن "عناصر حوثية مسلحة اقتحمت مسجداً في مديرية "صوير" غربي محافظة عمران (شمالي اليمن) اثناء صلاة الجمعة وقامت بالاعتداء على المواطن حمود حمود ابو سعيد" وهو ما نتج عنه اشتباك الاخير مع العناصر الحوثية الذي رفض تسليم نفسه للمليشيات.



واوضحت المصادر "بأن اشتباك المليشيات مع المواطن دفع عددا من النساء للمسارعة صوب المسجد للاطمئنان على اطفالهن وازواجهن وفور وصولهن مدخل المسجد قامت العناصر الحوثية بفتح النيران عليهن ما تسبب بوفاة أمرأة تدعى "سباء باقي احمد ابو سعيد" واصابة اثنتان من ذات الاسرة .



وبينت المصادر بانه "فور وقوع الجريمة الحوثية ضد النساء رد المواطن "حمود حمود ابو سعيد" بتصفية ثلاثة من مليشيات الحوثي رمياً بالرصاص لتنتهي المواجهة باستشهاد المواطن البطل "حمود ابو سعيد"وكذا اصابة اثنين آخرين هم المواطن "يحيى قاسم ابو سعيد" وجلال احمد ابو سعيد".

واوضحت المصادر "بان الجريمة الحوثية لاقت غضبا واسعا في اوساط المصلين وأهالي مديرية صوير واصفين إياها بأنها جريمة قتل وحشية تجاوزت الخطوط الحمر بإعتبارها تمت في بيت من بيوت الله الذي هو مهابط رحمته وملتقى ملائكته والصالحين من عباده.

ومؤخراً كشف تقرير حقوقي عن ارتكاب الجماعة الحوثية الارهابية اكثر من 3 آلاف انتهاك طالت دور العبادة والمساجد بمختلف المحافظات منذ انقلاب المليشيات.

وأفاد التقرير الصادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، بتوثيق 3370 انتهاكاً طالت المساجد ودور العبادة في 14 محافظة يمنية ارتكبتها الجماعة خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) 2015 وحتى 30 أبريل (نيسان) 2022.

ووثقت الشبكة بتقريرها 109 حالات قتل لخطباء وأئمة مساجد ومصلين، منها 62 حالة قتل نتيجة الإطلاق المباشر، و17 حالة نتيجة القصف العشوائي و19 حالة نتيجة استخدام القوة المفرطة والضرب، و11 نتيجة الطعن، و132 حالة إصابة جسدية.

ولفت التقرير إلى توثيق 376 حالة اختطاف لأئمة وخطباء مساجد ومصلين قامت بها جماعة الحوثي، و52 حالة تعذيب جسدي ونفسي للأئمة والخطباء وبعض العاملين في المساجد، منها 6 حالات تعذيب حتى الموت في معتقلات الجماعة، حيث تصدرت صنعاء العاصمة وريفها القائمة من حيث الانتهاكات.