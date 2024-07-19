آخر الاخبار

نادي النصر يوقع مع أخطبوط البرازيل .. بـ 18 مليون يورو.. مليشيات الحوثي ترتكب جريمة قتل بشعة داخل أحد المساجد في عمران ومواطن شجاع يثأر بعملية بطولية واتساب تكشف عن ميزة مفاجئة بخصوص الرسائل الصوتية وكيفية التخلص من احراجها ثلاث مطارات سعوديه تعلن تأثرها بالعطل العالمي في الأنظمة المشغلة عطل تقني ضرب اليوم مطارات وبنوك ومستشفيات العالم.. فما هو السبب؟ شاهد.. مأرب برس ينشر صورا من الهجوم على تل أبيب وبقايا الطائرة المسيرة التي انفجرت خطأ بشري! .. رواية اسرائيل حول هجوم الحوثيين على تل ابيب وكيف وصلت الطائرة دون أي اعتراض؟ تشكل تهديداً للسعودية.. مليشيات الحوثي تستحدث غرفة عمليات عسكرية في دولة عربية بتنسيق من الحرس الثوري الرئاسي يرد على تهديدات الحوثي وهذا ما وجه به المعقبي ينسف عنتريات الحوثي.. عبد الملك الحوثي يتوسل الرياض بصورة فاضحة

واتساب تكشف عن ميزة مفاجئة بخصوص الرسائل الصوتية وكيفية التخلص من احراجها

الجمعة 19 يوليو-تموز 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار
عدد القراءات 120

 

تختبر (واتساب) ميزة جديدة يتم من خلالها تحويل المراسلات الصوتية تلقائيّاً إلى نص، حسبما ظهر في بعض النسخ التجريبية.

 

وعلى غرار رسائل قوقل، ستسمح الوظيفة الجديدة للمستخدمين، بتجنب متاعب وإحراجات سماع هذه الرسائل لأي ظروف عبر تقديم نسخة نصية من الرسالة لهم.

  

وتعمل الميزة الجديدة على تمكين ميزة تحويل الرسائل الصوتية إلى نصٍّ لكل من الرسائل الصوتية الواردة والصادرة

 
إقراء أيضاً
تحذيرات من طرق احتيالية جديدة لاختراق حسابات
عواقب خطيرة ووخيمة عند تجاهل أعراض اضطراب الإجهاد الحاد.. تعرف عليها بسرعة
خبر صادم ومذهل… الصين تعلن عن إقترب بناء شمس صناعية يحقق حلم القرن
غوغل تجري محادثات لتنفيذ أكبر صفقة في تاريخها
تعرف على أعراض العصب السابع والقاتل الصامت وضرورة التدخل السريع في العلاج الطبيع
واتساب يطرح ميزة جديدة.. “تحويل الرسائل الصوتية لنصوص مكتوبة” بـ5 لغات
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة علوم وتكنولوجيا

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2024 مأرب برس | موقع الأخبار الأول