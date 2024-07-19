نادي النصر يوقع مع أخطبوط البرازيل .. بـ 18 مليون يورو.. مليشيات الحوثي ترتكب جريمة قتل بشعة داخل أحد المساجد في عمران ومواطن شجاع يثأر بعملية بطولية واتساب تكشف عن ميزة مفاجئة بخصوص الرسائل الصوتية وكيفية التخلص من احراجها ثلاث مطارات سعوديه تعلن تأثرها بالعطل العالمي في الأنظمة المشغلة عطل تقني ضرب اليوم مطارات وبنوك ومستشفيات العالم.. فما هو السبب؟ شاهد.. مأرب برس ينشر صورا من الهجوم على تل أبيب وبقايا الطائرة المسيرة التي انفجرت خطأ بشري! .. رواية اسرائيل حول هجوم الحوثيين على تل ابيب وكيف وصلت الطائرة دون أي اعتراض؟ تشكل تهديداً للسعودية.. مليشيات الحوثي تستحدث غرفة عمليات عسكرية في دولة عربية بتنسيق من الحرس الثوري الرئاسي يرد على تهديدات الحوثي وهذا ما وجه به المعقبي ينسف عنتريات الحوثي.. عبد الملك الحوثي يتوسل الرياض بصورة فاضحة
تختبر (واتساب) ميزة جديدة يتم من خلالها تحويل المراسلات الصوتية تلقائيّاً إلى نص، حسبما ظهر في بعض النسخ التجريبية.
وعلى غرار رسائل قوقل، ستسمح الوظيفة الجديدة للمستخدمين، بتجنب متاعب وإحراجات سماع هذه الرسائل لأي ظروف عبر تقديم نسخة نصية من الرسالة لهم.
وتعمل الميزة الجديدة على تمكين ميزة تحويل الرسائل الصوتية إلى نصٍّ لكل من الرسائل الصوتية الواردة والصادرة