واتساب تكشف عن ميزة مفاجئة بخصوص الرسائل الصوتية وكيفية التخلص من احراجها

الجمعة 19 يوليو-تموز 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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تختبر (واتساب) ميزة جديدة يتم من خلالها تحويل المراسلات الصوتية تلقائيّاً إلى نص، حسبما ظهر في بعض النسخ التجريبية.

وعلى غرار رسائل قوقل، ستسمح الوظيفة الجديدة للمستخدمين، بتجنب متاعب وإحراجات سماع هذه الرسائل لأي ظروف عبر تقديم نسخة نصية من الرسالة لهم.

وتعمل الميزة الجديدة على تمكين ميزة تحويل الرسائل الصوتية إلى نصٍّ لكل من الرسائل الصوتية الواردة والصادرة