ثلاث مطارات سعوديه تعلن تأثرها بالعطل العالمي في الأنظمة المشغلة عطل تقني ضرب اليوم مطارات وبنوك ومستشفيات العالم.. فما هو السبب؟ شاهد.. مأرب برس ينشر صورا من الهجوم على تل أبيب وبقايا الطائرة المسيرة التي انفجرت خطأ بشري! .. رواية اسرائيل حول هجوم الحوثيين على تل ابيب وكيف وصلت الطائرة دون أي اعتراض؟ تشكل تهديداً للسعودية.. مليشيات الحوثي تستحدث غرفة عمليات عسكرية في دولة عربية بتنسيق من الحرس الثوري الرئاسي يرد على تهديدات الحوثي وهذا ما وجه به المعقبي ينسف عنتريات الحوثي.. عبد الملك الحوثي يتوسل الرياض بصورة فاضحة الجوازات السعودية تمنح ممثلياتها في كل دول العالم صلاحيات جديدة لخدمة المواطن السعودي المنطقة العسكرية 7 تبدأ شق طريق مدينة مأرب- رغوان لتسهيل حركة المواطنين سلطنة عمان تكشف عن هوية المتورطين بإطلاق النار في «الوادي الكبير»
أعلنت مطارات الملك خالد الدولي في الرياض، والملك فهد الدولي في الدمام، والملك عبدالعزيز الدولي في جدة، أن العطل العالمي في الأنظمة المشغلة لعدد من الناقلات الجوية، امتد أثره على عدد من الناقلين الجويين في المطارات.
وكشفت في بيانات عبر منصة «إكس» نشرتها اليوم (الجمعة)، أنه تم تفعيل خطة استمرارية الأعمال لاستخدام الأنظمة البديلة بالتعاون مع الناقلين الجويين، فيما يجري العمل على حل المشكلة.
ودعت المطارات، المسافرين إلى أهمية التواصل مع الناقلين الجويين قبل التوجه للمطارات للتأكد من حالات رحلاتهم ومعرفة مستجدات مواعيدها