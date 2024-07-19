ثلاث مطارات سعوديه تعلن تأثرها بالعطل العالمي في الأنظمة المشغلة

الجمعة 19 يوليو-تموز 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

عدد القراءات 81

أعلنت مطارات الملك خالد الدولي في الرياض، والملك فهد الدولي في الدمام، والملك عبدالعزيز الدولي في جدة، أن العطل العالمي في الأنظمة المشغلة لعدد من الناقلات الجوية، امتد أثره على عدد من الناقلين الجويين في المطارات.

وكشفت في بيانات عبر منصة «إكس» نشرتها اليوم (الجمعة)، أنه تم تفعيل خطة استمرارية الأعمال لاستخدام الأنظمة البديلة بالتعاون مع الناقلين الجويين، فيما يجري العمل على حل المشكلة.

ودعت المطارات، المسافرين إلى أهمية التواصل مع الناقلين الجويين قبل التوجه للمطارات للتأكد من حالات رحلاتهم ومعرفة مستجدات مواعيدها