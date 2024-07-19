عطل تقني ضرب اليوم مطارات وبنوك ومستشفيات العالم.. فما هو السبب؟

الجمعة 19 يوليو-تموز 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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أفادت مصادر بأن خللا تقنيا بأحد خوادم شركة "كراود سترايك" أثر اليوم الجمعة على عمل العديد من وسائل الإعلام والمستشفيات والمطارات والمؤسسات في العالم.

وقالت شركة "كراود سترايك للأمن السيبراني" إنها على علم بالتقارير عن خلل في نظام ويندوز المشغل لأحد الخوادم.

بدورها، أوضحت شركة "مايكروسوفت" أنها تواصل التعامل مع التداعيات المستمرة لتطبيقات "مايكروسوفت 365" المتبقية التي يشوبها الخلل.

وقالت وكالة الطيران الأميركية إن الخطوط الجوية الأميركية أعلنت توقف حركة الطائرات بسبب مشكلة في الاتصالات.

وأكدت الإدارة الفيدرالية الأميركية للطيران الأمر، حيث قالت إن شركات طيران أميركية كبرى توقف جميع رحلاتها بسبب مشكلة في الاتصالات.

كما أعلن مطار برلين اليوم الجمعة وقف الرحلات الجوية حتى الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش، حيث قالت الشركة المشغلة للمطار في منشور على منصة "إكس" إن المطار يعاني من تأخير في تسجيل وصول الركاب بسبب خلل فني

وقالت كذلك الخطوط الجوية التركية اليوم إنها تواجه مشكلات في أنظمة الحجز وتسجيل وصول الركاب وإصدار التذاكر بسبب خلل فني عالمي.

وذكر مكتب المساعدة الخاص بالشركة التركية في منشور على منصة "إكس" أن العمل جار على حل المشكلة.

وذكرت إدارة شؤون المسافرين في مطارات إسبانيا أنها تواجه مشكلات في أنظمة الكمبيوتر في جميع المطارات.

وأفادت سلطات مطار أمستردام بتأثر الرحلات الجوية بسبب خلل في أنظمة الكمبيوتر.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن ثلاث شركات طيران هندية أفادت بتعطل أنظمة معلوماتية.

بدورها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن عطلا تقنيا عالميا أثر على أنظمة الكمبيوتر في جميع أنحاء إسرائيل.

في السياق ذاته، قالت ستة مصادر في قطاع النفط والغاز لرويترز إن عدة مقرات رئيسية لتداول النفط والغاز في لندن وسنغافورة تواجه صعوبات في تنفيذ المعاملات بسبب تعطل الإنترنت اليوم الجمعة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أكبر شركة مشغلة للسكك الحديدية في بريطانيا قولها إنها تواجه مشاكل فنية واسعة، محذرة من إلغاء رحلات بسبب ذلك.