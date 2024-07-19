شاهد.. مأرب برس ينشر صورا من الهجوم على تل أبيب وبقايا الطائرة المسيرة التي انفجرت

الجمعة 19 يوليو-تموز 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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أعلنت جماعة الحوثي اليوم الجمعة أنها "ضربت هدفا مهما في تل أبيب بطائرة مسيرة جديدة تحمل اسم "يافا" قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية ولا تستطيع الرادارات اكتشافها".

بدوره، اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمسؤولية، قائلا إن "هذا حادث سيئ لا ينبغي أن يحدث، ويتحمل سلاح الجو المسؤولية الكاملة عن الحادث باعتباره المدافع عن سماء البلاد"، حسبما نقله عنه موقع Ynet.

وبحسب الشرطة، قتل شخص وأصيب 10 بجروح طفيفة، بعضهم أصيب بشظايا وآخرون انهاروا من الصدمة.

واصطدمت المسيرة بشقة في تل أبيب في الساعة 3:12 صباحا بالتوقيت المحلي، بعد أن جاءت على ما يبدو من الجنوب، وهي طائرة بدون طيار من نوع كبير ومداها طويل وتطير لساعات طويلة.

وانفجرت المسيرة في شارع بن يهودا عند زاوية شالوم عليخم في تل أبيب، وتم العثور على جثة رجل في مبنى مجاور.