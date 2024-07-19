خطأ بشري! .. رواية اسرائيل حول هجوم الحوثيين على تل ابيب وكيف وصلت الطائرة دون أي اعتراض؟

الجمعة 19 يوليو-تموز 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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قُتل إسرائيلي وأصيب ثمانية آخرون، فجر الجمعة، إثر انفجار مسيرة مفخخة في وسط "تل ابيب" قرب السفارة الأمريكية دون تفعيل صفارات الإنذار.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، فقد انفجرت مسيرة مفخخة في تمام الساعة الثالثة والربع من فجر اليوم عند تقاطع شارعي "شالوم عليخم" و"بن يهودا" على بعد مئات الأمتار من سفارة الولايات المتحدة، دون تفعيل صفارات الإنذار.

وأضافت الهيئة أنه تم إجلاء ثمانية أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة بشظايا لتلقي العلاج الطبي فيما تم العثور على جثة رجل وقد قتل في أحد الشوارع الجانبية.

من جانبه، قال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي "أفيخاي أدرعي" إنه بعد الفحص الأولي اتضح أن الانفجار الذي وقع في ساعات الصباح الباكر في "تل أبيب" ناجم عن سقوط هدف جوي دون تفعيل إنذار، حسب ما نشرته وكالة الأناضول.

وأشار إلى أن الحادث قيد تحقيق عميق، وسلاح الجو كثف من دورياته الجوية العاملة، ولا يوجد تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية.

ووفق مانقلته الوكالة الفرنسية عن مسؤول عسكري إسرائيلي فإن المسيرة رُصدت لكن "خطأ بشرياً… تسبب في عدم تشغيل أنظمة الاعتراض والدفاع"، مشيراً إلى أن “مسيرة كبيرة جدًا يمكنها التحليق لمسافات طويلة” وراء الهجوم.

واصطدمت المسيرة بشقة في تل أبيب في الساعة 3:12 صباحا بالتوقيت المحلي، بعد أن جاءت على ما يبدو من الجنوب، وهي طائرة بدون طيار من نوع كبير ومداها طويل وتطير لساعات طويلة.

وانفجرت المسيرة في شارع بن يهودا عند زاوية شالوم عليخم في تل أبيب، وتم العثور على جثة رجل في مبنى مجاور، وبحسب الشرطة، أصيب 10 بجروح طفيفة - بعضهم أصيب بشظايا وآخرون انهاروا من الصدمة.

وصباح اليوم الجمعة، أعلنت جماعة الحوثي أنها "ضربت هدفا مهما في تل أبيب بطائرة مسيرة جديدة تحمل اسم "يافا" قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية ولا تستطيع الرادارات اكتشافها".

وقد نشرت وسائل إعلامية إسرائيلية صورا فيديوهات من موقع الحادث تظهر دمارا كبيرا