المنطقة العسكرية 7 تبدأ شق طريق مدينة مأرب- رغوان لتسهيل حركة المواطنين

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بدأت الأشغال العامة بالمنطقة العسكرية السابعة، اليوم بشق طريق (مدينة مأرب- رغوان) تنفيذًا لتوجيهات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة.
واطلع قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن محمد رسام المنتصر، صباح اليوم، على أعمال شق الطريق من قبل أشغال المنطقة بطول 35 كم، بدءً من مدينة مأرب وصولًا إلى مديرية رغوان شمال غرب المحافظة.
وعبر قائد المنطقة العسكرية السابعة، عن شكره لكل الجهود التي ساهمت ببدء عمل شق الطريق، لافتًا إلى أهميتها في تسهل حركة أبناء المديرية، وتخفيف مشقة السفر التي يتكبّدونها في الطرق الرملية.