سلطنة عمان تكشف عن هوية المتورطين بإطلاق النار في «الوادي الكبير»

الخميس 18 يوليو-تموز 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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كشفت وكالة الأنباء العمانية اليوم (الخميس) نقلا عن شرطة سلطنة عمان، أن الجناة الثلاثة المتورطين في واقعة إطلاق النار بمسجد في منطقة الوادي الكبير قرب العاصمة مسقط عُمانيون.

جاء ذلك بعدما أعلن تنظيم داعش مساء الثلاثاء مسؤوليته عن الهجوم الذي طال مسجدا في سلطنة عمان.

وأودى الهجوم بحياة ما لا يقل عن تسعة أشخاص، بينهم ثلاثة مهاجمين، في واقعة نادرة.

يذكر أن شرطة عُمان السلطانية كانت أعلنت في بيان نشرته عبر حسابها على منصّة «إكس» الثلاثاء أنّ الهجوم أسفر عن وفاة خمسة أشخاص وأحد رجال الشرطة ووفاة الجناة الثلاثة، إضافة إلى إصابة 28 شخصاً من جنسيات مختلفة، بينهم 4 أشخاص أثناء تأدية واجبهم الوطني من رجال الشرطة ومنتسبي هيئة الدفاع المدني والإسعاف