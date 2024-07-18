سلطنة عمان تكشف عن هوية المتورطين بإطلاق النار في «الوادي الكبير» قرار ملكي بمنح 200 مواطن سعودي وسعوديه وسام الملك سلمان من الدرجه الثانيه .. كشف الأسماء تركيا تتوسع بقوة في القارة السوداء ... النيجر وتركيا تتفقان على تعزيز التعاون في مجال الاستخبارات والدفاع ماذا يعني تراجع أوتأجيل تنفيذ قرارات البنك المركزي بعدن ... سبع مخاطر مدمرة هل يجهلها المجلس الرئاسي والشرعية ؟ شاهد.. قطعة أثرية يمنية نادرة جدا بيعت بمزاد في لندن البنك المركزي اليمني يضع 30 مليون دولار للبيع في مزاد مشروط وزارة الأوقاف تنسف مفندة ماورد من مزاعم باطلة في بعض صفحات التواصل الاجتماعي الاستراتيجية الغربية في البحر الأحمر وخيارات الردع .. جيوبوليتيك تفاصيل لقاء أمني موسع عقد بمدينة مأرب رئيس سابق لليمن تلقى عرضا أمريكيا لإعادته الى الحكم والإنقلاب على السلطة.. فماذا كان رده؟
كشفت وكالة الأنباء العمانية اليوم (الخميس) نقلا عن شرطة سلطنة عمان، أن الجناة الثلاثة المتورطين في واقعة إطلاق النار بمسجد في منطقة الوادي الكبير قرب العاصمة مسقط عُمانيون.
جاء ذلك بعدما أعلن تنظيم داعش مساء الثلاثاء مسؤوليته عن الهجوم الذي طال مسجدا في سلطنة عمان.
وأودى الهجوم بحياة ما لا يقل عن تسعة أشخاص، بينهم ثلاثة مهاجمين، في واقعة نادرة.
يذكر أن شرطة عُمان السلطانية كانت أعلنت في بيان نشرته عبر حسابها على منصّة «إكس» الثلاثاء أنّ الهجوم أسفر عن وفاة خمسة أشخاص وأحد رجال الشرطة ووفاة الجناة الثلاثة، إضافة إلى إصابة 28 شخصاً من جنسيات مختلفة، بينهم 4 أشخاص أثناء تأدية واجبهم الوطني من رجال الشرطة ومنتسبي هيئة الدفاع المدني والإسعاف