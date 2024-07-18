تركيا تتوسع بقوة في القارة السوداء ... النيجر وتركيا تتفقان على تعزيز التعاون في مجال الاستخبارات والدفاع

الخميس 18 يوليو-تموز 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- وكالات

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اتفقت تركيا والنيجر على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتعدين والمخابرات والدفاع بعد أن طلبت الدولة الواقعة في غرب أفريقيا من العسكريين الغربيين المغادرة وأنهت عقود التعدين لدول غربية كثيرة.

وزار عاصمة النيجر نيامي أمس الأربعاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزير الدفاع يشار غولر ووزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، ورئيس وكالة المخابرات التركية إبراهيم كالين.

وإلى جانب لقاء الوزراء نظرائهم، اجتمع الوفد التركي بزعيم النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني الذي تولى السلطة في يوليو تموز العام الماضي بعد أن أطاح المجلس العسكري الذي يقوده بالرئيس محمد بازوم وغير ولاءات البلاد.

وطرد المجلس العسكري القوات الفرنسية وأمر الولايات المتحدة بسحب أفرادها العسكريين من البلاد. كما أنهى اتفاقيات أمنية مع الاتحاد الأوروبي.

وتأتي زيارة الوزراء الأتراك لنيامي بعد شهرين من اجتماع رئيس وزراء النيجر علي محمد الأمين زين مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة.

وقال فيدان للصحفيين بعد المحادثات بين الجانبين إن المسؤولين من البلدين ناقشوا أمس الأربعاء تطوير التعاون في مجال المخابرات الدفاعية.

وقال مسؤول بوزارة الدفاع التركية اليوم الخميس إن غولر ناقش سبل تعزيز التعاون بين تركيا والنيجر في مجال الدفاع والتدريب العسكري.

وقالت وزارة الطاقة التركية أمس الأربعاء إن البلدين وقعا إعلان نوايا لدعم وتشجيع الشركات التركية على تطوير حقول النفط والغاز الطبيعي في النيجر.

ولدى النيجر خامات اليورانيوم الأعلى جودة في أفريقيا، وهي سابع أكبر منتج لليورانيوم في العالم.

لكن مصدرا دبلوماسيا تركيا قال إن أنقرة لا تسعى لشراء اليورانيوم من النيجر لاستخدامه في أول محطة للطاقة النووية تقيمها شركة روساتوم الروسية في أكويو بمنطقة البحر المتوسط ​​في تركيا