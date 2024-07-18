البنك المركزي اليمني يضع 30 مليون دولار للبيع في مزاد مشروط

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وضع البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن اليوم الخميس، مبلغ 30 مليون دولار أمريكي للبيع في مزاد مشروط.
وحدد البنك المركزي في بيان. يوم الأربعاء القادم 24 يوليوموعدا لتقديم العطاءات من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية عشر ظهرًا في نفس اليوم باستخدام منصة Refinitiv الإلكترونية.
وأضاف أن البنوك التي ليس لديها وصول إلى المنصة المذكورة، سيقوم بتقديم العطاءات نيابة عنها بناءً على طلب رسمي مقدم منها، إلى البنك المركزي عبر البريد الإلكتروني المخصص لهذا الغرض.
واشترط البنك المركزي أن يكون مبلغ العطاء بمضاعفات الألف دولار، وأن لا يتجاوز إجمالي العطاءات المقدمة من قبل كل مشارك نسبة 30% من إجمالي قيمة المزاد.
وقال البنك المركزي اليمني إنه سيتم نشر نتائج ترسية المزاد في نفس اليوم على موقع البنك المركزي اليمني.