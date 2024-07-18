تفاصيل من لقاء أمني موسع عقد بمدينة مأرب

الخميس 18 يوليو-تموز 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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ناقش لقاء أمني موسع عقد اليوم الخميس في مدينة مأرب وضم رجال الأمن ورجال الأعمال والمواطنين مسؤولية المجتمع في مساندة جهود الان لتعزيز الاستقرار.

وفي اللقاء أكد وكيل أول وزارة الداخلية اللواء الركن محمد بن سالم عبود أهمية دور المواطنين في مساندة جهود رجال الأمن في الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية الممتلكات العامة والخاصة بالمحافظة، بحسب وكالة سبأ.

وحث بن سالم رجال الأمن على بناء جسور الثقة مع المواطنين وتعزيز التعاون والتنسيق معهم باعتبار أن المواطن هو رجل الأمن الأول وأن حفظ الأمن والاستقرار هي مسؤولية الجميع.

من جانبه أوضح مساعد مدير عام شرطة محافظة مأرب العميد يحيى الأكوع أن اللقاء يهدف إلى تعزيز التعاون والتقارب بين المواطنين ورجال الأمن بما يخدم الأمن والاستقرار ويعزز السكينة العامة للمواطنين في المحافظة.

واشار إلى أن محافظة مأرب أصبحت ملاذاً آمنا لكل اليمنيين الفارين من بطش مليشيا الحوثي الإرهابية مما يستدعي العمل مع الجميع لحفظ أمنها واستقرارها.

بدوره عبر قائد المنطقة الأمنية الثالثة المقدم إبراهيم غيلان عن شكره للمواطنين وعقال الحارات على تعاونهم مع رجال الأمن ومساندة جهودهم خلال الفترة الماضية..

ودعا إلى استمرار هذا التعاون والتنسيق لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار بالمحافظة خلال الفترة القادمة.