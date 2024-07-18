رئيس سابق لليمن تلقى عرضا أمريكيا لإعادته الى الحكم والإنقلاب على السلطة.. فماذا كان رده؟ إصابة الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا ابنة حاكم دبي ''تطلق'' زوجها على مرأى الجميع.. والسبب غريب توجيه عاجل لمحافظ حضرموت محور تعز يعلن مصرع قيادي حوثي ويؤكد الجاهزية العالية للقوات برشلونة يعلن وفاة حارسه بعد حادث اعتداء مروع بعد أنباء الاغتيال.. مصادر تكشف مكان الرجل ذات 9 الأرواح خسائر شركات الرقائق تتجاوز 500 مليار دولار وسط مخاوف تجارية صينية غارات أميركية بريطانية تستهدف مطار الحديدة قرارات جديدة على الأبواب.. منع تدخلات الانقلابيين في المساعدات الأممية
كشف الرئيس الأسبق علي ناصر محمد عن تلقيه عرضا أمريكيا للانقلاب على الرئيس الراحل علي عبدالله صالح أواخر العام 2010م.
وخلال لقاءه مجموعة من الصحفيين اليمنيين في اسطنبول قال علي ناصر إنه التقى بضباط مخابرات أمريكيين في لندن بشهر أغسطس 2010 وسألوه بشكل مفاجئ عن استعداده لاستلام السلطة في اليمن.
وأفاد أنه سألهم عن كيفية استلامه السلطة هل بانقلاب أو انتخاب، فيما أوضحوا له بدورهم أنه في كلتا الحالتين مستعدين للقيام بما يلزم، مشيرا إلى أنه رفض العرض الأمريكي.
وجاء لقاء علي ناصر محمد بالضباط الأمريكيين في أغسطس 2010 أي قبيل اندلاع ثورة الشباب 2011 بعدة أشهر.