رئيس سابق لليمن تلقى عرضا أمريكيا لإعادته الى الحكم والإنقلاب على السلطة.. فماذا كان رده؟ إصابة الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا ابنة حاكم دبي ''تطلق'' زوجها على مرأى الجميع.. والسبب غريب توجيه عاجل لمحافظ حضرموت محور تعز يعلن مصرع قيادي حوثي ويؤكد الجاهزية العالية للقوات برشلونة يعلن وفاة حارسه بعد حادث اعتداء مروع بعد أنباء الاغتيال.. مصادر تكشف مكان الرجل ذات 9 الأرواح خسائر شركات الرقائق تتجاوز 500 مليار دولار وسط مخاوف تجارية صينية غارات أميركية بريطانية تستهدف مطار الحديدة قرارات جديدة على الأبواب.. منع تدخلات الانقلابيين في المساعدات الأممية
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن على حسابه في منصة إكس اليوم الخميس أنه مريض.
في حين أكد البيت الأبيض أن بايدن أصيب بفيروس كورونا خلال رحلة له إلى لاس فيغاس في إطار حملته الانتخابية الأربعاء مشيراً إلى أنه يعاني أعراضاً خفيفة.