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إصابة الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا

الخميس 18 يوليو-تموز 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار
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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن على حسابه في منصة إكس اليوم الخميس أنه مريض.

 في حين أكد البيت الأبيض أن بايدن أصيب بفيروس كورونا خلال رحلة له إلى لاس فيغاس في إطار حملته الانتخابية الأربعاء مشيراً إلى أنه يعاني أعراضاً خفيفة.

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